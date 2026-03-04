Κυβέρνηση: Προληπτικά τα μέτρα στην Κύπρο – Οδηγίες ΗΠΑ για προσωπικό και πτήσεις επαναπατρισμού από τα ΗΑΕ (ηχητικά)

Ταξιδιωτικές οδηγίες των Ηνωμένων Πολιτειών σε σχέση με την Κύπρο, αλλά και ο επαναπατρισμός Κυπρίων πολιτών από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα βρίσκονται στο επίκεντρο των εξελίξεων, εν μέσω της περιφερειακής κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του Πολίτη και την εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση», ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Θεόδωρος Γκότσης δήλωσε ότι μετά το άνοιγμα του εναέριου χώρου των ΗΑΕ ξεκίνησε ο προγραμματισμός ναυλωμένων πτήσεων για τον επαναπατρισμό Κυπρίων πολιτών.

Τέσσερις πτήσεις επαναπατρισμού

Σύμφωνα με τον ίδιο, συνολικά 756 άτομα έχουν εγγραφεί στην πλατφόρμα για επιστροφή στην Κύπρο, αριθμός που περιλαμβάνει και μόνιμους κατοίκους.

«Οι πτήσεις είναι ναυλωμένες μόνο για τους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας από το κράτος».

Η πρώτη πτήση προγραμματίζεται να αναχωρήσει στις 14:30 τοπική ώρα, ενώ ο σχεδιασμός προβλέπει συνολικά τέσσερις πτήσεις για την επιστροφή των πολιτών.

Όπως ανέφερε ο κ. Γκότσης, η προτεραιοποίηση γίνεται με βάση κριτήρια που εφαρμόζονται συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις, όπως οικογένειες με μικρά παιδιά, ηλικιωμένοι ή άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα διαμονής.

Παράλληλα, το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων του Υπουργείου Εξωτερικών λειτουργεί σε 24ωρη βάση, ενώ οι πολίτες που αντιμετωπίζουν επείγοντα ζητήματα μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 2280 0000.

Οι ταξιδιωτικές οδηγίες των ΗΠΑ

Αναφορικά με την ειδοποίηση ασφαλείας του αμερικανικού State Department, που επιτρέπει σε μη απαραίτητο προσωπικό και στις οικογένειές του να αποχωρήσουν από την Κύπρο, ο κ. Γκότσης ανέφερε ότι τέτοιου είδους οδηγίες εκδίδονται στο πλαίσιο προξενικής ενημέρωσης των πολιτών.

«Ο τρόπος έκδοσης ταξιδιωτικών οδηγιών είναι καθαρά προξενικής αρρωγής. Οφείλει κάθε χώρα να ενημερώνει για τις συνθήκες που επικρατούν σε μια περιοχή».

Πρόσθεσε ότι όλες οι χώρες προχωρούν σε σχετικές ενημερώσεις όταν υπάρχει κρίση σε μια περιοχή, ενώ οι διεθνείς προσπάθειες επικεντρώνονται στην αποκλιμάκωση της κατάστασης μέσω διπλωματικών πρωτοβουλιών.

Προληπτικά τα μέτρα ασφαλείας στην Κύπρο

Την ίδια ώρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης δήλωσε ότι τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονται στην Κύπρο είναι προληπτικού χαρακτήρα.

Όπως ανέφερε, η Κυπριακή Δημοκρατία παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις σε συνεργασία με εταίρους της, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα και η Γαλλία.

«Η Κυπριακή Δημοκρατία σε κανένα στάδιο δεν αποτέλεσε στόχο».

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα περιστατικά που σημειώθηκαν στην περιοχή αφορούσαν τις βρετανικές βάσεις στο Ακρωτήρι.

Χωρίς χρονικό ορίζοντα η παρουσία ξένων μέσων

Αναφερόμενος στην παρουσία φρεγατών και άλλων στρατιωτικών μέσων χωρών που συνδράμουν την Κύπρο, ο κ. Λετυμπιώτης είπε ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένος χρονικός ορίζοντας για την παραμονή τους, καθώς η κατάσταση αξιολογείται συνεχώς σε συνεργασία με τους εταίρους.

Καταφύγια: πληρότητα περίπου 10%

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παραδέχθηκε ότι υπάρχει διαχρονικό πρόβλημα με τα καταφύγια πολιτικής άμυνας.

«Η πληρότητα των καταφυγίων στη χώρα μας ήταν περίπου στο 10%».

Όπως σημείωσε, έχει ήδη ξεκινήσει πρόγραμμα ενίσχυσης και βελτίωσης των καταφυγίων, ενώ μέσω ειδικής εφαρμογής οι πολίτες μπορούν να ενημερωθούν για το πλησιέστερο καταφύγιο.

Πιθανές επιπτώσεις στην οικονομία

Ο κ. Λετυμπιώτης ανέφερε επίσης ότι αξιολογούνται πιθανές οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης, μεταξύ άλλων στον τουρισμό, επισημαίνοντας ότι το βασικό ζήτημα αυτή τη στιγμή είναι η ασφάλεια των πολιτών, ενώ παράλληλα εξετάζονται οι συνέπειες για την οικονομία.

Ακούστε ολόκληρη την παρέμβαση του Κυβερνητικού Εκπρόσωπου, Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη:

Ακούστε ολόκληρη την παρέμβαση του Εκπρόσωπου Τύπου του ΥΠΕΞ, Θεόδωρου Γκότση: