Live: Συναγερμός στην Αμερικάνικη Πρεσβεία στη Λευκωσία - Απογειώθηκαν τα F-16 για αναχαίτιση ύποπτου αντικειμένου

Πολυεθνική ομπρέλα προστασίας σχηματίζεται γύρω από την Κύπρο, με δυνάμεις από διαφορετικές χώρες να σχηματίζουν ένα ισχυρό αντιαεροπορικό πλέγμα προστασίας από κάθε απειλή.

Τα γεγονότα των τελευταίων ημερών, με αποκορύφωμα το πλήγμα στις Βρετανικές Βάσεις από ιρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος-καμικάζι, καθώς και ο εντοπισμός και άλλων drones που είχαν κατεύθυνση την Κύπρο και αναχαιτίστηκαν, κινητοποίησαν τις ένοπλες δυνάμεις τουλάχιστον τριών χωρών.

Στο μεταξύ οι δύο ελληνικές φρεγάτες πλησιάζουν την Κύπρο με τον «Π» να δημοσιεύει φωτογραφίες από την άφιξή τους.

ΔΕΙΤΕ ΕΙΚΟΝΕΣ του ανταποκριτή του Politis.com.cy, Γιάννη Πάζουρου





ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Με πληροφορίες από τους δημοσιογράφους Γιάννης Πάζουρος και Νέαρχος Κυπριανού, Al Jazeera, BBC, The Times of Israel, Khaleej Times, ΚΥΠΕ, ΑΠΕ - ΜΠΕ, cnn.gr, protothema.gr, ertnews.gr, skai.gr, anadoluajansi.tr