Πολιτική Άμυνα :Συντονισμός και πλήρης επιχειρησιακή ετοιμότητα

Στο πλαίσιο της διαρκούς ετοιμότητας και της αποτελεσματικής διαχείρισης ενδεχόμενων περιστατικών, η Πολιτική Άμυνα προχώρησε σε σειρά άμεσων και συντονισμένων ενεργειών για τη διασφάλιση της ομαλής ενημέρωσης και προστασίας των πολιτών.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση υπήρξε άμεση επικοινωνία με τους Αντιδημάρχους Αναρίτα, Μανδριά και Τίμη, κατά την οποία επιβεβαιώθηκαν τα προκαθορισμένα σημεία κατεύθυνσης σε περίπτωση ήχησης σειρήνων και εκκένωσης, καθώς και οι καθορισμένοι χώροι φιλοξενίας.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε συντονισμός με τον Δημοτικό Γραμματέα του διαμερίσματος Ιεροκηπία, καθώς και με τη Δημοτική Γραμματέα της Πόλης, για παροχή διευκρινίσεων και επίλυση επιμέρους ζητημάτων.

Επιπρόσθετα, απεστάλη ενημερωτικό μήνυμα από την Πολιτική Άμυνα προς κοινότητες που βρίσκονται πλησίον κρίσιμων υποδομών, με αναλυτική ενημέρωση για το σχέδιο δράσης.

Το σχέδιο περιλαμβάνει οδηγίες κατεύθυνσης σε περίπτωση εκκένωσης, καθώς και αναφορά στους καθορισμένους χώρους φιλοξενίας.

Το Κέντρο Ελέγχου Επιχειρήσεων (ΚΕΕ) βρισκόταν σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, ενώ εθελοντές ανταποκρίθηκαν άμεσα, συνδράμοντας στη διαχείριση των τηλεφωνικών κλήσεων και στην υποστήριξη των πολιτών, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο οργάνωσης , καταλήγει η ανακοίνωση.