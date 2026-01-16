Ν. Χατζηγεωργίου: Ικανοποίηση για τουριστικές επιδόσεις Πάφου το 2025

Ικανοποίηση για τις επιδόσεις του τουρισμού της Πάφου το 2025, παρά τις έντονες γεωπολιτικές και οικονομικές προκλήσεις, εκφράζει ο Εκτελεστικός Διευθυντής της ΕΤΑΠ Πάφου, Νάσος Χατζηγεωργίου, κάνοντας λόγο για ακόμη μία χρονιά περαιτέρω εδραίωσης του προορισμού σε ποιοτική και βιώσιμη βάση.

Αναφερόμενος στο 2026, σε δηλώσεις του, ο κ. Χατζηγεωργίου σημείωσε ότι η ΕΤΑΠ Πάφου στοχεύει στην ποιοτική αναβάθμιση και βιώσιμη ωρίμανση του προορισμού, με έμφαση στην ολόχρονη αεροπορική συνδεσιμότητα, την περαιτέρω ανάπτυξη θεματικών αγορών (αθλητικός, wedding, wellness, rural, 55+), την ψηφιακή αναβάθμιση, την προσβασιμότητα για ΑμεΑ, την ανάδειξη της υπαίθρου –ιδιαίτερα της περιοχής Πόλης Χρυσοχούς– και την ενίσχυση μεγάλων διοργανώσεων και εκδηλώσεων.

Σε ό,τι αφορά την αεροπορική εικόνα, η Πάφος, επεσήμανε, διαθέτει σήμερα ισχυρό δίκτυο ολόχρονης σύνδεσης με βασικούς αερομεταφορείς, ενώ οι προσπάθειες συνεχίζονται για νέες συνδέσεις με Γερμανία, Ελβετία, Ολλανδία, Λίβανο και Αίγυπτο, καθώς και για την παρουσία κυπριακής αεροπορικής εταιρείας στο Διεθνές Αεροδρόμιο Πάφου Όπως επεσήμανε, το 2025 χαρακτηρίστηκε από αστάθεια λόγω της σύρραξης στη Μέση Ανατολή, του πολέμου Ρωσίας και Ουκρανίας, του υψηλού ενεργειακού κόστους, της έλλειψης προσωπικού και του σοβαρού προβλήματος της λειψυδρίας.

Παρ’ όλα αυτά, πρόσθεσε, οι επιδόσεις σε αφίξεις και έσοδα κρίνονται θετικές, επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητα και τη σωστή στρατηγική του τουριστικού οικοσυστήματος της Πάφου. Σύμφωνα με τον κ. Χατζηγεωργίου, το 2025 αποτέλεσε χρονιά-ορόσημο για την ανάδειξη της Πάφου ως πολυθεματικού, έξυπνου και βιώσιμου προορισμού, με απτά αποτελέσματα σε τρεις βασικούς πυλώνες.

Ο πρώτος αφορά την αεροπορική συνδεσιμότητα και τις αγορές, όπου καταγράφηκε σημαντική ενίσχυση της διεθνούς προσβασιμότητας, όχι μόνο από το Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και από αγορές όπως η Γερμανία, η Πολωνία και η κεντρική Ευρώπη. Η πρόοδος αυτή αποδίδεται, σημείωσε, στη στενή συνεργασία της ΕΤΑΠ με τη Hermes Airports, το Υφυπουργείο Τουρισμού, τους ξενοδόχους και τους αερομεταφορείς.

Ο δεύτερος πυλώνας αφορά τη μετατροπή της Πάφου σε έναν έξυπνο και ψηφιακό προορισμό, προσθέτοντας πως κατά το 2025 υλοποιήθηκε ένα ευρύ φάσμα δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού, με περισσότερα από 25 νέα σημεία QR και έξυπνης πληροφόρησης, αναβάθμιση εφαρμογών για το Αρχαιολογικό Πάρκο UNESCO και τον Μύθο της Αφροδίτης, 360° ψηφιακές και ακουστικές περιηγήσεις σε πέντε γλώσσες, έξυπνη σήμανση, εργαλεία data analytics και δυναμικές ψηφιακές εκστρατείες εντός και εκτός Κύπρου.

Παράλληλα, η Πάφος συμμετείχε ενεργά σε ευρωπαϊκά προγράμματα όπως COSME, Interreg Smart Tour και Erasmus Idemo, καθιστώντας την σήμερα παράδειγμα έξυπνου προορισμού σε μεσογειακό επίπεδο.

Ο τρίτος πυλώνας αφορά την ανάπτυξη θεματικού τουρισμού και διαδραστικών εμπειριών, με τη δημιουργία οικο-διαδρομών και θεματικών clusters που αναδεικνύουν την ενδοχώρα, τη φύση και τον πολιτισμό. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε επίσης στην ποδηλασία, με τη δημιουργία επτά διαδρομών gravel που καλύπτουν πέραν των 30 κοινοτήτων, αλλά και στη γαστρονομία, τον οίνο, τα τοπικά προϊόντα και τα φεστιβάλ. «Όλα τα πιο πάνω ενισχύουν ουσιαστικά τη μετάβαση της Πάφου από το μοντέλο ήλιος και θάλασσα σε έναν τουρισμό εμπειρίας και ποιότητας», τόνισε ο κ. Χατζηγεωργίου.