Ωράριο αστυνομικών: Προειδοποίηση συντεχνιών για μέτρα αν δεν αποδώσει ο διάλογος

Με καλή πίστη και εποικοδομητική διάθεση θα προσέλθουν στον διάλογο για το ωράριο των αστυνομικών, αναφέρουν η ΠΑΣΥΔΥ και ο Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου (ΣΑΚ), σημειώνοντας ότι, εάν ο διάλογος δεν αποδώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα, θα μελετήσουν τη λήψη μέτρων αντίδρασης

Σε κοινή ανακοίνωση η ΠΑΣΥΔΥ και ο ΣΑΚ εκφράζουν την «έντονη δυσφορία και αγανάκτησή» τους για τις δηλώσεις του Αρχηγού της Αστυνομίας, οι οποίες, όπως αναφέρουν, «αγνοούν τους εργασιακούς θεσμούς και υποβιβάζουν τη σημασία των από κοινού συμφωνηθέντων στη ΜΕΠΑ».

Σημειώνοντας ότι το θέμα της αναδιοργάνωσης και εκσυγχρονισμού του Αστυνομικού σώματος θα συζητηθεί στην Επιτροπή Νομικών της Βουλής την Τετάρτη, 21/01/2026, η ΠΑΣΥΔΥ και ο ΣΑΚ χαιρετίζουν την πρόσκληση για συμμετοχή στη ΜΕΠΑ την Τρίτη, 27/01/2026, με στόχο τη συζήτηση και ουσιαστική εξέταση των εργασιακών ζητημάτων, που προκύπτουν από τις υπό αναφορά δηλώσεις του Αρχηγού.

«Σεβόμενοι τον θεσμό του διαλόγου και πιστοί στη φιλοσοφία της επίλυσης διαφορών μέσα από διαπραγμάτευση και τεκμηριωμένη συζήτηση, θα προσέλθουμε στη διαδικασία αυτή με καλή πίστη και εποικοδομητική διάθεση για ουσιαστική συζήτηση και επίλυση του θέματος με σεβασμό πάνω από όλα στις ήδη υπάρχουσες συμφωνίες», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Την ίδια στιγμή, τονίζεται ότι, «σε περίπτωση που ο διάλογος δεν αποδώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα και δεν διασφαλιστούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των μελών μας, ΠΑΣΥΔΥ και ΣΑΚ θα επανεξετάσουν τη στάση τους και θα μελετήσουν τη λήψη μέτρων αντίδρασης, πάντοτε με υπευθυνότητα και σεβασμό προς την κοινωνία».

Πηγή: ΚΥΠΕ