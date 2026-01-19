Θεσμοθετεί την " ανοικτή πόρτα" ο Αντιδήμαρχος Γεροσκήπου Α. Σιήκκης

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης που διοργάνωσε η εταιρεία του για την τρίτη ηλικία, ο κ. Σιήκκης, υπό την ιδιότητά του ως Αντιδήμαρχος Γεροσκήπου του Δήμου Ιεροκηπίας, αναφέρθηκε και στη θεσμοθέτηση της «ανοικτής πόρτας» του Αντιδημάρχου.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που στοχεύει στην άμεση, ανθρώπινη και διακριτική στήριξη των πολιτών, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να εκφράζουν τα προβλήματά τους χωρίς φόβο ή έκθεση.

Όπως εξήγησε, ο θεσμός αυτός απευθύνεται κυρίως σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν μικροπροβλήματα, τα οποία μπορούν να επιλυθούν άμεσα μέσα από ένα τηλεφώνημα ή μια απλή επαφή. «Θα είναι ένας καθαρά βοηθητικός ρόλος, με ουσιαστική απήχηση στην κοινωνία», σημείωσε.

Πράξη αγάπης και σεβασμού προς την τρίτη ηλικία από την εταιρεία Σιήκκης Motors

Στο μεταξύ για ακόμη μία χρονιά, η εταιρεία Σιήκκης Motors απέδειξε έμπρακτα την κοινωνική της ευαισθησία, διοργανώνοντας εκδήλωση προσφοράς και αγάπης προς τα άτομα της τρίτης ηλικίας.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, προσφέρθηκαν δώρα σε ηλικιωμένους συμπολίτες μας, χαρίζοντάς τους χαμόγελα και στιγμές ζεστασιάς.

Όπως ανέφερε ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, κ. Ανδρέας Σιήκκης, πρόκειται για μια πρωτοβουλία που επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, με μοναδικό στόχο τη χαρά και την ανθρώπινη επαφή. «Η συνύπαρξη νεότερων και ηλικιωμένων είναι απαραίτητη για μια υγιή κοινωνία. Χωρίς αυτήν, χάνεται κάτι ουσιαστικό», τόνισε χαρακτηριστικά.

Η εκδήλωση της Σιήκκης Motors υπενθυμίζει ότι η κοινωνική προσφορά δεν είναι απλώς μια υποχρέωση, αλλά μια στάση ζωής που ενώνει τις γενιές και ενισχύει τον κοινωνικό ιστό.