Κλείνει για τέσσερις μήνες οδός στο κέντρο της Λευκωσίας

Την έναρξη κατασκευαστικών εργασιών στην οδό Κυπράνορος, στο πλαίσιο του Έργου «Κατάλληλη Κατασκευή Διαφόρων Οδών στη Λευκωσία – Συμβόλαιο 23 Κέντρο Πόλης», ανακοίνωσε ο Δήμος Λευκωσίας.

Σύμφωνα με τον Δήμο, οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

· Αντιπλημμυρικές εργασίες με την κατασκευή συστήματος οχετών ομβρίων υδάτων.

· Κατασκευή ενιαίων πεζοδρομίων, σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις προσβασιμότητας.

· Ανακατασκευή του οδοστρώματος.

· Διαμόρφωση νέων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και βελτίωση της οδικής σήμανσης.

· Δημιουργία παρόδιων θέσεων στάθμευσης.

· Αναβάθμιση των υποδομών των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας.

Λόγω των εργασιών, η οδός Κυπράνορος θα παραμείνει κλειστή για την τροχαία κίνηση από τις 21 Ιανουαρίου 2026 και για χρονικό διάστημα περίπου τεσσάρων (4) μηνών. Οι οδηγοί καλούνται να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και να συμμορφώνονται με τη σχετική τροχαία σήμανση και τις εκτροπές κυκλοφορίας, όπως υποδεικνύονται στον συνημμένο χάρτη.

Ο Δήμος Λευκωσίας ευχαριστεί τους επηρεαζόμενους δημότες για την κατανόηση και τη συνεργασία τους, αναγνωρίζοντας την προσωρινή ταλαιπωρία που ενδέχεται να προκύψει, η οποία αποσκοπεί στη συνολική αναβάθμιση της περιοχής.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου, με χρηματοδότηση από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (NextGenerationEU).