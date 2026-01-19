Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Έκτακτη Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ για τις σχέσεις με τις ΗΠΑ μετά τις απειλές Τραμπ για Γροιλανδία

Έκτακτη Ευρωπαϊκή Σύνοδο για τις διατλαντικές σχέσεις συγκαλεί ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα για την Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2026, μετά την κρίση που ξέσπασε με την ανακοίνωση του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή επιπλέον 10% δασμών ήδη από την 1η Φεβρουαρίου, εκτός εάν επιτραπεί στις ΗΠΑ να αγοράσουν τη Γροιλανδία. 

Σύμφωνα με κοινοτικό αξιωματούχο που επιβεβαίωσε την πληροφορία στο ΚΥΠΕ, οι ηγέτες των «27» θα συναντηθούν στις Βρυξέλλες την προσεχή Πέμπτη στις 19:00 τοπική ώρα, ασυνήθιστα αργά μέσα στην ημέρα για μια τέτοια συνάντηση.

Μέχρι στιγμης παραμένει άγνωστο εάν η έκτακτη Σύνοδος θα συνεχιστεί και την Παρασκευή, ωστόσο ο αξιωματούχος επιβεβαιώνει ότι η Σύνοδος θα διεξαχθεί με φυσική παρουσία.

Πηγή: ΚΥΠΕ 

