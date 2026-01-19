Διπλωματικό μπρα ντε φερ για τη Γροιλανδία: Μεγάλες διαδηλώσεις και επιστολή Τραμπ προς Νορβηγία

Με ένταση συνεχίζεται η διεθνής αντιπαράθεση για τη Γροιλανδία, καθώς οι ΗΠΑ, υπό την ηγεσία του Ντόναλντ Τραμπ, αυξάνουν τις πιέσεις προς ευρωπαϊκές χώρες για την υποστήριξη των αξιώσεών τους, σε μια διπλωματική αντιπαράθεση που παρακολουθεί όλος ο πλανήτης.

Όπως μετέφερε ο δημοσιογράφος Φάνης Παπαθανασίου, η κατάσταση στη Γροιλανδία παρακολουθείται με μεγάλη αγωνία από τους κατοίκους, οι οποίοι παραμένουν καθηλωμένοι μπροστά στις τηλεοράσεις για να ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις. Η χώρα, γνωστή για τον ειρηνικό της χαρακτήρα, βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο ενός διεθνούς διπλωματικού μπρα ντε φερ.

Η τελευταία εξέλιξη αφορά επιστολή του Αμερικανού προέδρου προς τον πρωθυπουργό της Νορβηγίας, Γιούνας Γκαρ Στόρε, όπου εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι η Νορβηγία δεν του απένειμε το Βραβείο Νόμπελ, επικαλούμενος τις προσπάθειές του να σταματήσει οκτώ πολέμους.

Παράλληλα, συνδέει την επιθυμία του για την απόκτηση της Γροιλανδίας με τη στρατηγική ασφάλειας των ΗΠΑ, σημειώνοντας ότι ο κόσμος θα είναι «καλύτερος με τη Γροιλανδία υπό αμερικανική κατοχή». Η επιστολή στάλθηκε και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με στόχο να μετρήσει τις αντιδράσεις και τη στάση τους απέναντι στις αμερικανικές αξιώσεις.

«Δεν νιώθω υποχρεωμένος να αισθάνομαι και να σκέφτομαι για την ειρήνη, αν και αυτή είναι προτεραιότητα. Εγώ θα εκφράσω και θα κοιτάξω το καλό των Ηνωμένων Πολιτειών», αναφλερει μεταξύ άλλων ο Ντόναλντ Τραμπ στην επιστολή του.

Στο μεταξύ, οι κάτοικοι της Γροιλανδίας έχουν αντιδράσει με ισχυρές διαδηλώσεις. Το Σάββατο, περίπου 5.000 πολίτες συγκεντρώθηκαν στην πρωτεύουσα σε μια πρωτοφανή κινητοποίηση για τα δεδομένα της χώρας, η οποία έχει συνολικό πληθυσμό μόλις 56.000 κατοίκων. Οι διαδηλωτές τόνισαν με παλμό ότι «η χώρα τους δεν πωλείται», απαιτώντας τον σεβασμό της κυριαρχίας τους, των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των κυριαρχικών τους δικαιωμάτων.

Σύμφωνα με αναλυτές, η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να διατηρήσει ενιαία στάση απέναντι στις πιέσεις των ΗΠΑ, με τη Σύνοδο Κορυφής να έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη, προκειμένου να εκτιμηθεί η συνοχή της ευρωπαϊκής θέσης στο κρίσιμο αυτό ζήτημα.

Οι κάτοικοι παρακολουθούν καθημερινά τις εξελίξεις με αγωνία και ανησυχία, ενώ οι αντιδράσεις τους δείχνουν την αποφασιστικότητά τους να προστατεύσουν την κυριαρχία της Γροιλανδίας από εξωτερικές πιέσεις, στέλνοντας μήνυμα ότι δεν πρόκειται να δεχθούν οποιαδήποτε ξένη παρέμβαση.

Πηγή: Ertnews.gr