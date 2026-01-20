Παράταση του 17ου διεθνούς διαγωνισμού ποίησης και πεζόμορφου στοχασμού από τον ΣΠΕΚ

Ο Σύνδεσμος Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου (ΣΠΕΚ) λόγω μεγάλης συμμετοχής ανακοινώνει την παράταση του 17ου διεθνούς διαγωνισμού ποίησης και πεζόμορφου στοχασμού με θέμα: «Η Ποίηση στα Χρόνια της Σιωπής, 1967–1974 – Η Επίδραση του Γιώργου Σεφέρη».

Διάρκεια έναρξη υποβολών είχε οριστεί η 7η Οκτωβρίου 2025 και ημερομηνία λήξης υποβολών η 28η Φεβρουαρίου 2026.

Κατηγορίες

Επιλέγουμε μία από τις δύο Ποίηση – έως 40 στίχους (ένα ποίημα ).

Πεζόμορφος Στοχασμός – έως 500 λέξεις.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν

Όπως αναφέρεται ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός προς όλους, χωρίς περιορισμό ηλικίας. Η συμμετοχή ανηλίκων συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση κηδεμόνα.

Δωρεάν συμμετοχή. Μία (1) συμμετοχή ανά δημιουργό και μία (1) κατηγορία.

Επισημαίνεται πως τα έργα πρέπει να είναι πρωτότυπα, αδημοσίευτα και μη βραβευμένα αλλού. Υποχρεωτική η τήρηση της θεματικής.

Υποβολή Αποστολή στο info@cultural-association.org Συνοδευτικά: ονοματεπώνυμο, σύντομο βιογραφικό έως 80 λέξεις, ατομική φωτογραφία, στοιχεία επικοινωνίας.

Βραβεία – Διακρίσεις Εκδοτικά βραβεία στους δύο πρώτους αριστεύσαντες: 1ο βραβείο: ατομική έντυπη έκδοση. 2ο βραβείο: ατομική ebook έκδοση.

Έπαινοι θα δοθούν σε όσους διακριθούν.

Τα επιλεγμένα έργα της Κριτικής Επιτροπής θα συμπεριληφθούν σε Ανθολογία του ΣΠΕΚ και θα διατεθούν στο κοινό με συμβολική δωρεά καθώς ο διαγωνισμός είναι δίχως τέλη συμμετοχής.

Τελετή και παρουσίαση Αθήνα 2026

Η επίσημη ανακοίνωση αποτελεσμάτων και η τιμητική απονομή, παρουσία των διακριθέντων και του κοινού, θα γίνει σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα.

Η Ανθολογία θα είναι διαθέσιμη κατόπιν παραγγελίας μετά τις 20/06/2026 μέσω cultural-association.org. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό παραμένει εξ ολοκλήρου δωρεάν.

Κάλεσμα

Η ποίηση και ο στοχασμός στα χρόνια της σιωπής δεν είναι απλώς μνήμη είναι ευθύνη. Είναι η φωνή που δεν λύγισε, το φως που επιμένει. Με τη γραφή οι ενδιαφερόμενοι θα δώσουν φωνή σε όσους φιμώθηκαν και θα φωτίσουν με αλήθεια ό,τι σκοτείνιασε.

Δηλώστε Συμμετοχή.

Για να συνεχίσουμε να στεκόμαστε όρθιοι απέναντι σε κάθε σκοτάδι πρέπει να δηλώσουν οι ενδιαφερόμενοι συμμετοχή αφού η τέχνη είναι το τελευταίο οχυρό της ελευθερίας, καταλήγει ο Σύνδεσμος.