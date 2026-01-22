Καταρρακτώδεις βροχές και σύγκρουση οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Newsroom

Εκδήλωση «Καφές με Αγάπη» του Δήμου Πόλεως Χρυσοχούς σε συνεργασία με τον ΠΑΣΥΚΑΦ

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Πόλεως Χρυσοχούς, η εκδήλωση «Καφές με Αγάπη», την οποία διοργάνωσε ο Δήμος Πόλεως Χρυσοχούς σε συνεργασία με τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Καρκινοπαθών και Φίλων (ΠΑΣΥΚΑΦ).

Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς και της ευαισθητοποίησης του κοινού σε θέματα που αφορούν τον καρκίνο, με τη μαζική παρουσία δημοτών να αποδεικνύει έμπρακτα τη στήριξή τους στο σημαντικό έργο του ΠΑΣΥΚΑΦ.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε διάλεξη με θέμα «Τρόποι πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου» από τον Δρ Σίμο Μαλά, Ογκολόγο – Ιατρό Ανακουφιστικής Φροντίδας, ο οποίος ανέπτυξε ουσιαστικά ζητήματα πρόληψης, ενημέρωσης και έγκαιρης αντιμετώπισης της νόσου.

 Ο Δήμος Πόλεως Χρυσοχούς εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς τον ΠΑΣΥΚΑΦ, τον ομιλητή, καθώς και προς όλους όσοι παρευρέθηκαν και συνέβαλαν στην επιτυχία της εκδήλωσης, επιβεβαιώνοντας ότι η αλληλεγγύη και η αγάπη αποτελούν πολύτιμα στηρίγματα για τους συνανθρώπους μας που δίνουν τη μάχη με τον καρκίνο.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα