Εκδήλωση «Καφές με Αγάπη» του Δήμου Πόλεως Χρυσοχούς σε συνεργασία με τον ΠΑΣΥΚΑΦ

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Πόλεως Χρυσοχούς, η εκδήλωση «Καφές με Αγάπη», την οποία διοργάνωσε ο Δήμος Πόλεως Χρυσοχούς σε συνεργασία με τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Καρκινοπαθών και Φίλων (ΠΑΣΥΚΑΦ).

Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς και της ευαισθητοποίησης του κοινού σε θέματα που αφορούν τον καρκίνο, με τη μαζική παρουσία δημοτών να αποδεικνύει έμπρακτα τη στήριξή τους στο σημαντικό έργο του ΠΑΣΥΚΑΦ.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε διάλεξη με θέμα «Τρόποι πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου» από τον Δρ Σίμο Μαλά, Ογκολόγο – Ιατρό Ανακουφιστικής Φροντίδας, ο οποίος ανέπτυξε ουσιαστικά ζητήματα πρόληψης, ενημέρωσης και έγκαιρης αντιμετώπισης της νόσου.

Ο Δήμος Πόλεως Χρυσοχούς εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς τον ΠΑΣΥΚΑΦ, τον ομιλητή, καθώς και προς όλους όσοι παρευρέθηκαν και συνέβαλαν στην επιτυχία της εκδήλωσης, επιβεβαιώνοντας ότι η αλληλεγγύη και η αγάπη αποτελούν πολύτιμα στηρίγματα για τους συνανθρώπους μας που δίνουν τη μάχη με τον καρκίνο.