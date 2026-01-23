Φωτιά σε μεταλλική αποθήκη κατασκευής μεταξύ Κισσόνεργας και Έμπας

Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης σε μεταλλική αποθήκη κατασκευής μεταξύ Κισσόνεργας και Έμπας.

Σύμφωνα με ανάρτηση στην Πλατφόρμα Χ του Εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου Ανδρέα Κεττή στις 16:53 χτες, ο πυροσβεστικός σταθμός Πάφου, ανταποκρίθηκε με δύο πυροσβεστικά οχήματα για πυρκαγιά σε μικρή μεταλλική αποθήκη, κατασκευής από μεταλλικό σκελέτωμα και τσίγκους, σε αγροτικό δρόμο μεταξύ των κοινοτήτων Κισσόνεργας και Έμπας της Επαρχίας Πάφου.

Όπως αναφέρεται εντός της αποθήκης υπήρχαν είδη αλουμινίου, ξυλείας καθώς και διάφορα εργαλεία.

Μέρος της οροφής κατέρρευσε.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έγινε χρήση σωλήνων νερού. Όπως διαφάνηκε από περαιτέρω εξετάσεις κατέληξε ο κ. Κεττής η πυρκαγιά φέρεται να επεκτάθηκε στην αποθήκη από καύση σε παρακείμενο σωρό από άχρηστα υλικά.