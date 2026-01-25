«Τιμή καρδιάς» στον Πανίκο Ηροδότου: Όταν ο τόπος τιμά τον άνθρωπό του, παρουσία του Αρχιεπισκόπου Κύπρου

Σε κλίμα συγκίνησης και βαθύ σεβασμό, ο Δήμος Ακάμα τίμησε σήμερα, Κυριακή, τον άνθρωπο και ευεργέτη Πανίκο Ηροδότου, απονέμοντάς του ειδική τιμητική πλακέτα για τις πολλαπλές και διαχρονικές υπηρεσίες που έχει προσφέρει στον τόπο μας, στην πατρίδα και στην Εκκλησία. Η σεμνή τελετή πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου στην Πέγεια , παρουσία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Γεωργίου. Στον χαιρετισμό του, ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου ανέφερε χαρακτηριστικά: «Χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι σήμερα Κυριακή στην κωμόπολη της Πέγειας, που μου θυμίζει άλλες επισκέψεις μου ως Μητροπολίτης Πάφου. Συγχαίρω όλους όσοι ανακαίνισαν την εκκλησία και έκαναν την κοινότητα να ακουστεί και να προοδεύει». Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον τιμώμενο, σημειώνοντας πως «μια ξεχωριστή περίπτωση που με έφερε σήμερα εδώ στην Πέγεια είναι η απονομή, από μέρους του Δήμου, τιμής σε ένα εξαίχον μέλος της κωμόπολης, τον Πανίκο Ηροδότου».

Όπως υπογράμμισε, «ο Πανίκος Ηροδότου ήταν και είναι πιστό μέλος της Εκκλησίας και προσέφερε και προσφέρει πολλά, τις περισσότερες φορές χωρίς να φαίνεται». Ο Μακαριώτατος υπενθύμισε ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο τίμησε τον Πανίκο Ηροδότου με τον ανώτατο τίτλο που μπορεί να απονεμηθεί σε λαϊκό, απονέμοντάς του τον Σταυρό και τον τίτλο του «Άρχοντος Ευταξίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου», έναν τιμητικό τίτλο που, όπως εξήγησε, «απονέμεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις απευθείας από την Αγιότητα του Οικουμενικού Πατριάρχη, σε εξέχουσες προσωπικότητες, λαϊκούς ή και κληρικούς». Σημείωσε επίσης ότι «είναι ο μοναδικός Κύπριος Άρχοντας του Πατριαρχείου που διαμένει στην Κύπρο». Ως ένδειξη τιμής, η Εκκλησία της Κύπρου προσέφερε στον Πανίκο Ηροδότου αντίτυπο εικόνας, την οποία ο ίδιος είχε δωρίσει στον Καθεδρικό Ναό της Λευκωσίας. «Εκείνη η εικόνα που λαμπρύνει το εικονοστάσι μας, σήμερα προσφέρεται σε αντίτυπο στον Πανίκο Ηροδότου, με την ευχή ο Θεός να τον κρατά σε υγεία για χρόνια πολλά», ανέφερε ο Αρχιεπίσκοπος.

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Ακάμα κ. Μαρίνος Λάμπρου παρουσίασε με συγκίνηση το έργο και την πορεία ζωής του τιμώμενου. Όπως ανέφερε, ο Πανίκος Ηροδότου γεννήθηκε στον Πεδουλά στις 11 Ιουνίου 1943 και από μικρή ηλικία διακρίθηκε για την περιέργεια και τη δίψα του για μάθηση. Λίγα μέτρα από το πατρικό του σπίτι βρισκόταν το παλαιό ξωκλήσι της Αγίας Παρασκευής, το οποίο επισκεπτόταν σχεδόν καθημερινά. «Την καθιέρωσε ως προστάτιδά του», είπε, «και σε κάθε πτυχή της ζωής του προσέτρεχε σε αυτήν είτε για να ζητήσει βοήθεια είτε για να εκφράσει ευγνωμοσύνη». Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε επίσης στη μετοίκιση του Πανίκου Ηροδότου με τη σύζυγό του Ξενούλα στο Κονγκό της Αφρικής για δύο δεκαετίες, όπου δημιούργησαν επιχειρήσεις και απέκτησαν τα τρία τους παιδιά, τον Γιωργάκη, τη Μάρω και τον Χριστάκη. Με την επιστροφή τους στην Κύπρο εγκαταστάθηκαν στην Πέγεια, αναπτύσσοντας επιχειρηματική δραστηριότητα, μεταξύ άλλων, στην κτηνοτροφία και στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ακολούθως, ο Πανίκος Ηροδότου δραστηριοποιήθηκε για αρκετά χρόνια στη Ρουμανία και την Αγγλία, κυρίως στον τομέα των επενδύσεων σε ακίνητα και ανάπτυξη γης. Όπως ανέφερε ο κ. Λάμπρου, «ο ίδιος λέει συνεσταλμένα ότι ο Θεός τον βοήθησε να επιτύχει και να δημιουργήσει μια αξιόλογη περιουσία», χωρίς όμως αυτή «να τον αλλάξει ή να τον απομακρύνει από τις αξίες του». Παρέμεινε «απλός, προσιτός και αγνός Ορθόδοξος Χριστιανός, με βαθιά πίστη και ευλάβεια».

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο πλούσιο φιλανθρωπικό και εκκλησιαστικό του έργο, τόσο στην Ελλάδα και το εξωτερικό όσο και στην Κύπρο, με κορυφαία παραδείγματα την αναστήλωση ναών, τη στήριξη του Οικουμενικού Πατριαρχείου, τη βοήθεια προς τον Πεδουλά, την Πέγεια, την Κάτω Πάφο και το Σώμα Προσκόπων Κύπρου. Κλείνοντας, ο Δήμαρχος τόνισε πως «ο Δήμος Ακάμα και ιδιαίτερα το διαμέρισμα Πέγειας τιμούν τον Πανίκο Ηροδότου με την απονομή της ειδικής αυτής πλακέτας για τις πολλαπλές υπηρεσίες που έχει προσφέρει στον τόπο μας, στην πατρίδα μας και στην Εκκλησία».

Συγκινημένος, ο Πανίκος Ηροδότου, Άρχοντας Ευταξίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ευχαρίστησε για την τιμή, αφιερώνοντάς την στη σύζυγό του Ξενούλα, «η οποία ήταν η αιτία να έρθω στην Πέγεια και να γίνω συγχωριανός σας», όπως είπε. Αναφερόμενος στη ξενιτιά, σημείωσε πως «όσο μεγάλες και όμορφες κι αν είναι οι εκκλησίες στο εξωτερικό, ο λογισμός δεν ξεκολλά από τα παιδικά βιώματα». Με λόγια που άγγιξαν τις καρδιές όλων, μίλησε για την προσφυγιά, λέγοντας ότι «η μεγαλύτερη θλίψη δεν είναι η απώλεια των περιουσιών, αλλά το ότι δεν μπορούν οι πρόσφυγες να επιστρέψουν εκεί όπου γεννήθηκαν και μεγάλωσαν». Καταλήγοντας, τόνισε πως «Τιμές δέχτηκα πολλές στη ζωή μου, ακόμη και από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Όμως η σημερινή τιμή, που προέρχεται από τον τόπο μου και τους ανθρώπους του τόπου μου, γεμίζει όλο μου το είναι και όλον μου τον εαυτό». Ακολούθως, ευχαρίστησε τον Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ακάμα και τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου.