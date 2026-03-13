Η Αννίτα απαντά στα περί ταύτισης με ΑΚΕΛ: Ο Πρόεδρος να αφήσει τις σκοπιμότητες - Ολόκληρη η κοινωνία βοά για την ανεπάρκεια της κυβέρνησης

Η Αννίτα απαντά στα περί ταύτισης με το ΑΚΕΛ: Ο Πρόεδρος να αφήσει τις σκοπιμότητες - Ολόκληρη η κοινωνία βοά για την ανεπάρκεια της κυβέρνησης

Υπευθυνότητα και σοβαρότητα από όλους, ζήτησε η Πρόεδρος της Βουλής και του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου σε δηλώσεις της απόψε κατά την προσέλευση της σε εκδήλωση για τα 90χρονα της Ε.Ν.Π. στην Αγία Νάπα κληθείσα να σχολιάσει τις τελευταίες εξελίξεις με τον αφθώδη πυρετό. Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ σημείωσε παράλληλα ότι λυπάται για την τοποθέτηση του Προέδρου της Δημοκρατίας ότι ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ ταυτίζονται καλώντας τον να αφήσει στην άκρη τις σκοπιμότητες λέγοντας πως είναι ολόκληρη η κοινωνία που βοά για την ανεπάρκεια της κυβέρνησης στην αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος. Η Αννίτα Δημητρίου υπενθύμισε παράλληλα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι είναι ο ΔΗΣΥ που στηρίζει και ψηφίζει τις μεταρρυθμίσεις, για τις οποίες ο ίδιος ο ΠτΔ αναφέρεται στις ομιλίες του.

Αυτούσιες οι δηλώσεις της Προέδρου της Βουλής και ΔΗΣΥ κ. Αννίτας Δημητρίου:

Είναι πολύ κρίσιμες οι στιγμές και θεωρώ ότι απαιτούν από όλους μας υπευθυνότητα και σοβαρότητα. Αυτό που προέχει, αφού έχει ξεκαθαριστεί το θέμα με τα πρωτόκολλα, είναι να στηριχθούν οι κτηνοτρόφοι μας και βεβαίως να προβεί η κυβέρνηση σε όλες τις δέουσες ενέργειες, όλα τα αναγκαία βήματα, για να μην εξαπλωθεί περαιτέρω ο ιός, αλλά βεβαίως και να απορροφηθούν οι κραδασμοί από τις οικονομικές επιπτώσεις ή τον επηρεασμό ενδεχομένως των εμπορικών ή άλλων συναλλαγών.

Έστω και τώρα (να υπάρξει) σαφής ενημέρωση και μια τέτοια διαχείριση, για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε όσο καλύτερα γίνεται αυτή την καταστροφή.

Η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ κληθείσα να απαντήσει ότι «ο Πρόεδρος αναφερόμενος στο αίτημά σας για παύση της υπουργού Γεωργίας, έκανε λόγο για ταυτόσημες απόψεις του κόμματός σας μαζί με το ΑΚΕΛ», απάντησε:

Λυπάμαι για αυτή τη δήλωση του Προέδρου, ειδικά όταν προσπαθεί να στοχοποιήσει τον Δημοκρατικό Συναγερμό (ότι δήθεν ταυτίζεται) με το ΑΚΕΛ, κάτι τέτοιο δεν ισχύει και το γνωρίζουν οι πολίτες. Αυτή τη στιγμή δεν είναι μόνο αυτά τα δύο κόμματα που βοούν, αλλά είναι ολόκληρη η κοινωνία και η ίδια η μη επαρκής αντιμετώπιση του ζητήματος.

Αντιλαμβάνομαι τη σκοπιμότητα, αλλά να θυμίσω στον Πρόεδρο ότι είναι ο Δημοκρατικός Συναγερμός που στήριξε και στηρίζει όλες τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις και Νομοσχέδια και χωρίς την παρέμβαση του ΔΗΣΥ δεν θα είχαμε τα αποτελέσματα, τα οποία χρησιμοποιεί και ο ίδιος τις ομιλίες του και τα θέλουμε (διότι) στο τέλος της ημέρας είναι για το καλό των πολιτών.

Θεωρώ, να αφήσουμε στην άκρη τις σκοπιμότητες και τις προσβολές και να δούμε την ουσία του ζητήματος. Είναι τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας που περιμένουν οι πολίτες και κανένα άλλο ζήτημα ή οτιδήποτε διαφορετικό από αυτό. Ευχαριστώ.