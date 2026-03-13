To φθηνό ουκρανικό drone που έχει γίνει ο καταστροφέας των διάσημων ιρανικών Shahed

Οι Ουκρανοί έχουν εκπαιδευτεί χρόνια, εξαιτίας του πολέμου με τη Ρωσία, στην αντιμετώπιση των ρωσικών drones.

Έτσι, τέσσερις χώρες του Κόλπου ζήτησαν ουκρανική βοήθεια απέναντι στα ιρανικά Shahed, που έχουν δημιουργήσει τεράστια προβλήματα σε ευαίσθητες υποδομές.

Η τελευταία ουκρανική επιτυχία, σημειώνει το Αljazeera, αφορά στο drone Sting, ένα φθηνό drone, εύκολο στη φόρτιση, που κατασκευάζεται με 3D εκτυπωτή.

Το κόστος ενός Sting είναι μόλις στα 2.000 δολάρια και μπορεί εύκολα να καταστρέψει ένα Shahed, αξίας 50.000 δολαρίων. Τα ουκρανικά drone έχουν ταχύτητα άνω των 300 χιλιομέτρων την ώρα, πετούν στα 3.000 μέτρα, ενώ η εμβέλειά τους φτάνει τα 25 χιλιόμετρα.

Οι επιτυχίες των Sting έχουν οδηγήσει τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ να παραγγείλουν εκατοντάδες από αυτά.

Για να είναι ξεκάθαρη η εικόνα της διαφοράς στα οικονομικά μεγέθη μεταξύ των ουκρανικών, των ιρανικών drones και των συστημάτων που χρησιμοποιεί η Δύση για την αντιμετώπισή τους, αξίζει να σημειωθεί ότι ένας πύραυλος Patriot που χρησιμοποιείται από τις ΝΑΤΟϊκές δυνάμεις για την αντιμετώπιση των ιρανικών drones στοιχίζει περί τα 3 εκατομμύρια δολάρια.

Τρία εκατομμύρια δολάρια για να καταστρέψουν ένα drone αξίας 50.000 δολαρίων, το οποίο οι Ουκρανοί καταστρέφουν με 2.000 δολάρια.

