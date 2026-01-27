Υπερχείλισε το φράγμα Κάτω Πύργου Τηλλυρίας, ικανοποίηση κοινοτάρχη και αναφορά Υπουργείου Γεωργίας

Την ικανοποίησή του για την υπερχείλιση του φράγματος Κάτω Πύργου Τηλλυρίας εξέφρασε ο πρόεδρος του συμπλέγματος κοινοτήτων Τηλλυρίας και κοινοτάρχης Κάτω Πύργου Τηλλυρίας , Νίκος Κλεάνθους, σε δηλώσεις του στο "Π".

Όπως ανέφερε, «εκφράζουμε την ιδιαίτερη ικανοποίησή μας για την υπερχείλιση του φράγματος, καθώς πριν από τρεις μήνες είχαν ολοκληρωθεί οι εργασίες καθαρισμού του». Πρόσθεσε ότι στο πλαίσιο των εργασιών «απομακρύνθηκαν τουλάχιστον 90.000 κυβικά μέτρα φερτών υλικών που βρίσκονταν εντός του φράγματος», σημειώνοντας πως αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της χωρητικότητάς του σε νερό, γεγονός που «μας ικανοποιεί πάρα πολύ».

Ο κ. Κλεάνθους εξέφρασε, παράλληλα, τις ευχαριστίες του προς την κυβέρνηση, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και το Υπουργείο Γεωργίας, οι οποίοι, όπως είπε, «ικανοποίησαν ένα χρόνιο αίτημα της κοινότητας για τον καθαρισμό του φράγματος». Ευχαρίστησε επίσης τον ΕΟΑ Λευκωσίας, ο οποίος «ανέλαβε το δύσκολο έργο του καθαρισμού και το ολοκλήρωσε με επιτυχία, εντός των χρονοδιαγραμμάτων που είχαν τεθεί».

Την υπερχείλιση του φράγματος Κάτω Πύργου Τηλλυρίας επιβεβαίωσε και το Υπουργείο Γεωργίας με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, «η σημερινή εικόνα του φράγματος είναι η απόδειξη ότι όταν υπάρχει σχέδιο, συνεργασία και πολιτική βούληση, τα χρόνια προβλήματα βρίσκουν λύσεις».

Το Υπουργείο σημειώνει ακόμη ότι «μετά από δεκαετίες, το φράγμα καθαρίστηκε από φερτά υλικά (απομακρύνθηκαν περίπου 90.000 κυβικά μέτρα), ώστε να μπορεί ξανά να συλλέγει και να αποθηκεύει νερό».

Προσθέτει ακόμη πως για το 2025, το Υπουργείο Γεωργίας ενίσχυσε τα αρδευτικά έργα με €1,15 εκατ., επενδύοντας έμπρακτα στη στήριξη της πρωτογενούς παραγωγής και στη βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων.