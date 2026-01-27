Καταδίωξη μοτοσικλετιστή στη Λεμεσό: Επιτέθηκε και τραυμάτισε αστυνομικό - Συνελήφθη μεθυσμένος ο 29χρονος

Έναν 29χρονο μοτοσυκλετιστή συνέλαβε τα ξημερώματα της Τρίτης η Αστυνομία, ο οποίος καταδιώχθηκε μετά από τραυματισμό αστυνομικού κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στη 1.00 τα ξημερώματα, ενώ τέσσερα μέλη της Τροχαίας Λεμεσού διενεργούσαν ελέγχους στην περιοχή του παλιού λιμανιού της πόλης.

Σε κάποια στιγμή, έγινε σήμα σε οδηγό μοτοσυκλέτας να σταματήσει, ωστόσο αυτός συνέχισε την πορεία του, με αποτέλεσμα να κτυπήσει μέλος της Αστυνομίας.

Ο μοτοσυκλετιστής καταδιώχτηκε από μέλος της ομάδας Ζ και αφού παραβίασε κόκκινους σηματοδότες επί της λεωφόρου Φραγκλίνου Ρούσβελτ, ανακόπηκε παρά το νέο λιμάνι, μετά από σύγκρουση με την αστυνομική μοτοσυκλέτα.

Κατά τη σύλληψη του φέρεται να αντιστάθηκε και να επιτέθηκε στο μέλος της ομάδας Ζ, με αποτέλεσμα να συλληφθεί για αυτόφωρα αδικήματα.

Από τις εξετάσεις που ακολούθησαν, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για 29χρονο, ο οποίος υποβλήθηκε σε έλεγχο αλκοόλης, με τελική ένδειξη 14μg αντί 9μg που είναι το επιτρεπόμενο όριο.

Το μέλος της Αστυνομίας που τραυματίστηκε μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου διαπιστώθηκε ότι έφερε διάστρεμμα αγκώνα, δεξιού γονάτου και αριστερού ώμου, καθώς και πολλαπλές εκδορές.

Η Τροχαία Λεμεσού, σε συνεργασία με τον Αστυνομικό Σταθμό Αγίου Ιωάννη, συνεχίζουν τις εξετάσεις.