Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Καταδίωξη μοτοσικλετιστή στη Λεμεσό: Επιτέθηκε και τραυμάτισε αστυνομικό - Συνελήφθη μεθυσμένος ο 29χρονος

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Κατά τη σύλληψη του φέρεται να αντιστάθηκε και να επιτέθηκε στο μέλος της ομάδας Ζ, με αποτέλεσμα να συλληφθεί για αυτόφωρα αδικήματα.

Έναν 29χρονο μοτοσυκλετιστή συνέλαβε τα ξημερώματα της Τρίτης η Αστυνομία, ο οποίος καταδιώχθηκε μετά από τραυματισμό αστυνομικού κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στη 1.00 τα ξημερώματα, ενώ τέσσερα μέλη της Τροχαίας Λεμεσού διενεργούσαν ελέγχους στην περιοχή του παλιού λιμανιού της πόλης.

Σε κάποια στιγμή, έγινε σήμα σε οδηγό μοτοσυκλέτας να σταματήσει, ωστόσο αυτός συνέχισε την πορεία του, με αποτέλεσμα να κτυπήσει μέλος της Αστυνομίας.

Ο μοτοσυκλετιστής καταδιώχτηκε από μέλος της ομάδας Ζ και αφού παραβίασε κόκκινους σηματοδότες επί της λεωφόρου Φραγκλίνου Ρούσβελτ, ανακόπηκε παρά το νέο λιμάνι, μετά από σύγκρουση με την αστυνομική μοτοσυκλέτα. 

Κατά τη σύλληψη του φέρεται να αντιστάθηκε και να επιτέθηκε στο μέλος της ομάδας Ζ, με αποτέλεσμα να συλληφθεί για αυτόφωρα αδικήματα.

Από τις εξετάσεις που ακολούθησαν, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για 29χρονο, ο οποίος υποβλήθηκε σε έλεγχο αλκοόλης, με τελική ένδειξη 14μg αντί 9μg που είναι το επιτρεπόμενο όριο.

Το μέλος της Αστυνομίας που τραυματίστηκε μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου διαπιστώθηκε ότι έφερε διάστρεμμα αγκώνα, δεξιού γονάτου και αριστερού ώμου, καθώς και πολλαπλές εκδορές.

Η Τροχαία Λεμεσού, σε συνεργασία με τον Αστυνομικό Σταθμό Αγίου Ιωάννη, συνεχίζουν τις εξετάσεις.

Tags

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΛΕΜΕΣΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα