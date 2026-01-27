Ελεύθεροι με όρους οι δύο επιχειρηματίες στη Λάρνακα – Αρνούνται τις κατηγορίες, στον κατάλογο stop list τα ονόματά τους

Αρνήθηκαν ενοχή, όπως αναμενόταν, οι δύο επιχειρηματίες, ηλικίας 47 και 43 χρόνων, οι οποίοι οδηγήθηκαν σήμερα, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας για σκοπούς καταχώρισης της ποινικής υπόθεσης που αντιμετωπίζουν για παρέμβαση σε δικαστική διαδικασία.

Και οι δύο είχαν συλληφθεί στο πλαίσιο των ερευνών για το αιματηρό επεισόδιο που εκτυλίχθηκε στις 17 Ιανουαρίου έξω από τον Αστυνομικό Σταθμό Λάρνακας, κατά το οποίο έπεσαν και πυροβολισμοί, με φόντο την παροχή προστασίας. Εναντίον τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες για παρέμβαση σε δικαστική διαδικασία και συνωμοσία προς διάπραξη πλημμελήματος, αφού η Αστυνομία εξασφάλισε μαρτυρία, σύμφωνα με την οποία οι δυο τους είχαν συνάντηση με τον παραπονούμενο επιχειρηματία κατά τα επεισόδια της 17ης Ιανουαρίου, με την υποψία ότι επιχείρησαν να τον πείσουν να αλλάξει την κατάθεσή του.

Επιπρόσθετα, ο 47χρονος αντιμετωπίζει κατηγορία και για παράνομη κατοχή περιουσίας, αφού στα γραφεία της εταιρείας του εντοπίστηκαν μεγάλα χρηματικά ποσά και 42 επιταγές συνολικής αξίας πέραν του μισού εκατομμυρίου ευρώ, χρήματα για τα οποία, όπως λέχθηκε στο δικαστήριο, υπάρχει εύλογη υποψία πως είναι προϊόν κλοπής.

Από την πλευρά του, ο 47χρονος επιχειρηματίας φέρεται να υποστήριξε πως πρόκειται για τις εισπράξεις από τις επιχειρήσεις του.

Οι δύο κατηγορούμενοι απάντησαν μη παραδοχή στις κατηγορίες που τους απαγγέλθηκαν και η υπόθεσή τους ορίστηκε για τις 11 Μαρτίου 2026. Μέχρι τότε αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, καταβάλλοντας ο καθένας από 80 χιλιάδες ευρώ μετρητά ως εγγύηση, ενώ παρέδωσαν τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα. Επιπρόσθετα, θα παρουσιάζονται σε αστυνομικό σταθμό δύο φορές την εβδομάδα, ενώ τα ονόματα τους τοποθετήθηκαν στον κατάλογο Στοπ Λιστ.

Σύμφωνα με την μαρτυρία που κατέχει η Αστυνομία, οι δύο επιχειρηματίες συναντήθηκαν στις 21 Ιανουαρίου σε ξενοδοχείο με τον παραπονούμενο, στην επιχείρηση του οποίου είχαν μεταβεί λίγες μέρες προηγουμένως (17/1) μέλη παράνομης ομάδας ζητώντας μεγάλο χρηματικό ποσό για παροχή προστασίας.

Σε κατάθεσή του, όμως, στην Αστυνομία ο παραπονούμενος επιχειρηματίας ισχυρίστηκε ότι κατά τη συνάντηση οι δύο επιχειρηματίες τον διαβεβαίωσαν πως δεν είχαν καμία σχέση με την αιματηρή συμπλοκή που έλαβε χώρα έξω από το υποστατικό του, στη λεωφόρο Γρηγόρη Αυξεντίου. Θέση της υπεράσπισης των δύο επιχειρηματιών είναι πως η συνάντηση ήταν φιλική κι έγινε για να γευματίσουν.

Υπενθυμίζουμε, ότι εναντίον του 47χρονου επιχειρηματία είχε διαπραχθεί απόπειρα φόνου το περασμένο καλοκαίρι ενώ ποδηλατούσε κοντά στην Βιομηχανική Περιοχή Δρομολαξιάς. Για την υπόθεση αυτή είναι υπόδικος 22χρονος Συμβασιούχος Οπλίτης της Ε.Φ., ο οποίος συνελήφθη πρόσφατα για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με την δράση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να επιδιδόταν σε παροχή προστασίας και διακίνηση ναρκωτικών στη Λάρνακα.

Εξάλλου, τον περασμένο Αύγουστο η επιχείρηση ενοικιάσεως αυτοκινήτων που διατηρεί ο 43χρονος στην τουριστική περιοχή Πύλας είχε βρεθεί στο στόχαστρο νυχτοβατών, οι οποίοι έκαψαν τέσσερα οχήματα, ενώ πυροβόλησαν εναντίον του φρουρού ασφαλείας της επιχείρησης χωρίς να τον τραυματίσουν. Για την υπόθεση αυτή είναι υπόδικοι πέντε πρόσωπα, συριακής καταγωγής.