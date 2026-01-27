Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ασκεί πιέσεις στους ηγέτες η Ολγκίν για πρόοδο στα ΜΟΕ - Είδε Χριστοδουλίδη και ετοιμάζεται για συνάντηση με Έρχιουρμαν (φώτος)

«Χωρίς πρόοδο στο θέμα των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης είναι πολύ δύσκολο να συγκληθεί διευρυμένη σύνοδος για το Κυπριακό», δήλωσε η Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ

Δεν υπήρξε μέχρι τώρα αρκετή πρόοδος, δήλωσε την Τρίτη η Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ Μαρία Ανχελα Ολγκίν μετά τη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη στο Προεδρικό Μέγαρο. 

Η κ. Ολγκίν είπε ότι χωρίς πρόοδο στο θέμα των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης είναι πολύ δύσκολο να συγκληθεί διευρυμένη σύνοδος για το Κυπριακό. 


Σε δήλωσή της μετά που έγινε δεκτή στο Προεδρικό Μέγαρο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, η κ. Ολγκίν είπε ότι ήταν μια καλή συνάντηση και υπενθύμισε ότι αργότερα το απόγευμα θα συναντηθεί και με τον Τ/κ ηγέτη. 

"Προσπαθώ να πιέσω για μεγαλύτερη πρόοδο στο θέμα των ΜΟΕ. Απλώς ακούω τον κ. Χριστοδουλίδη. Θα δω τον κ. Έρχιουρμαν σήμερα το απόγευμα και ελπίζω να υπάρξει πρόοδος, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει μεγάλη πρόοδος".


Αναφερόμενη στην κοινή συνάντηση της Τετάρτης με τους δύο ηγέτες, είπε ότι αυτό που θα συζητηθεί είναι η μεθοδολογία.

"Αύριο αυτό που θα κάνω, είναι να μπορέσουμε να συζητήσουμε για τη μεθοδολογία, τα τέσσερα σημεία που έθεσε ο Έρχιουρμαν στο τραπέζι πριν από μερικούς μήνες. Αυτό είναι το θέμα αύριο και ελπίζω να υπάρξει πρόοδος".

Αν όχι, είπε, "είναι πολύ δύσκολο να διοργανωθεί μια συνάντηση 5+1 χωρίς πρόοδο".

Ερωτηθείσα εάν είναι  ακόμα δυνατή μια συνάντηση 5+1 τον επόμενο μήνα, επανέλαβε ότι "εξαρτάται από την πρόοδο των δύο ηγετών στο θέμα των ΜΟΕ". 

Πηγή: ΚΥΠΕ

