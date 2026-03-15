Χτύπημα στην καρδιά του Τελ Αβίβ, σε απόσταση αναπνοής από την κεντρική αγορά και τα μεγάλα ξενοδοχεία (βίντεο)

Το κέντρο του Τελ Αβίβ φαίνεται πως δέχεται ολο και πιο έντονη πίεση 16η ημέρα του πολεμου. Λίγο μετά τη μία το μεσημέρι η αεράμυνα στο κεντρικό Ισραήλ ενεργοποιήθηκε για πολλοστή φορά αλλα οπως αποδεικνύει το βίντεο του protothema.gr δεν κατέστη αρκετό να αποτρέψει το πλήγμα. Το χτύπημα εχει γίνει στην καρδιά του Τελ Αβίβ πολύ κοντά στην κεντρική αγορα αλλά και τα μεγάλα ξενοδοχεία της ισραηλινής μητρόπολης.

Στην Ιερουσαλήμ, ενα θραύσμα ενός ιρανικού πυραύλου έπληξε ένα κτίριο κατοικιών που χρησιμοποιείται από τον πρόξενο των ΗΠΑ στο Ισραήλ, μετέδωσαν σήμερα ισραηλινά ΜΜΕ.

Δύο άνδρες, περίπου 50 ετών, τραυματίστηκαν ελαφρά στην τελευταία επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους του Ιράν κατά του Ισραήλ, σύμφωνα με τους Times of Israel.

Η εφημερίδα αναφέρει ότι ένας πύραυλος, ο οποίος μετέφερε κεφαλή με υποβομβίδες, απελευθέρωσε υπομονάδες πάνω από την πόλη Εϊλάτ στα νότια και στο κεντρικό Ισραήλ.

Νωρίτερα, οι τοπικές αρχές της Εϊλάτ είχαν δηλώσει στην εφημερίδα ότι ένας ιρανικός βαλλιστικός πύραυλος με κεφαλή υποβομβίδων είχε καταρριφθεί από την ισραηλινή αεράμυνα πάνω από την πόλη.

