Κατάσχεση μεγάλης ποσότητας λαθραίων καπνικών στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Λάρνακας από όχημα με τ/κ πινακίδες

Mεγάλη ποσότητα καπνικών προϊόντων κατασχέθηκαν από εμπορικό όχημα "με τ/κ αριθμούς εγγραφής" στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού - Λάρνακας, ανακοίνωσε το Τμήμα Τελωνείων.

Συγκεκριμένα “καταμετρήθηκαν και κατασχέθηκαν 12 συσκευασίες του 1kg και 24 συσκευασίες των 250gr η κάθε μία με καπνό για ναργιλέ (συνολικά 18kg καπνό για ναργιλέ) 120 συσκευασίες των 50gr η κάθε μία με καπνό για στριφτό τσιγάρο (συνολικά 6kg καπνό για στριφτό τσιγάρο)”.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση το Τμήμα Τελωνείων, «στις 29 Ιανουαρίου μέλη της Τροχαίας Αρχηγείου Αστυνομίας ανέκοψαν εμπορικό όχημα με τ/κ αριθμούς εγγραφής λόγω τροχαίων παραβάσεων στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Λάρνακας στο ύψος της Κοφίνου».

Όπως αναφέρεται, «κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε στον αποθηκευτικό χώρο του οχήματος εντοπίστηκαν χαρτοκιβώτια που περιείχαν μεγάλες ποσότητες καπνού για ναργιλέ αλλά και για στριφτό τσιγάρο, οι συσκευασίες των οποίων δεν έφεραν σημάνσεις για το βλαβερό της υγείας στην ελληνική και τούρκικη γλώσσα, ένδειξη ότι είναι αδασμοφορολόγητα».

Άμεσα «ειδοποιήθηκαν λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων, οι οποίοι ανέλαβαν την καταμέτρηση και κατάσχεση των καπνικών προϊόντων”.

Όπως αναφέρεται η Τουρκοκύπρια οδηγός του οχήματος “τέθηκε υπό σύλληψη για αυτόφωρα αδικήματα, ενώ κατασχέθηκε και το όχημα ως το μέσο μεταφοράς των λαθραίων καπνικών”.

Αργότερα “αφέθηκε ελεύθερη αφού έγινε αποδεκτό το αίτημα της για εξώδικο συμβιβασμό των αδικημάτων με την καταβολή €6,500 ευρώ πλέον €500 για την απόδοση του οχήματος”.