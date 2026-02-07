Σοβαρή αλλά σταθερή η κατάσταση πεντάμηνου βρέφους μετά από τροχαίο στη Γεροσκήπου

Σταθερή εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται η κατάσταση της υγείας του πεντάμηνου βρέφους που τραυματίστηκε το πρωί της Παρασκευής σε οδική σύγκρουση στη Γεροσκήπου.

Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε άμεσα στο Μακάρειο Νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται μέχρι σήμερα, με τους θεράποντες ιατρούς να κάνουν λόγο για σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε γύρω στις 08:30 χθες το πρωί, στην οδό Τάσου Παπαναστασίου στη Γεροσκήπου.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, 63χρονη , ενώ οδηγούσε το όχημά της, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε 48χρονος.

Στο πίσω κάθισμα του δεύτερου οχήματος επέβαιναν η 33χρονη σύζυγός του καθώς και οι δύο ανήλικες κόρες τους, ηλικίας τριών ετών και πέντε μηνών αντίστοιχα.

Σημειώνεται σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εξετάσεις το πεντάμηνο βρέφος δεν ήταν τοποθετημένο σε παιδικό κάθισμα, αλλά το κρατούσε η μητέρα του στην αγκαλιά της τη στιγμή της σύγκρουσης.

Από το ατύχημα τραυματίστηκαν όλοι οι εμπλεκόμενοι και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, ενώ λόγω της κατάστασής του, το βρέφος διακομίστηκε στο Μακάρειο Νοσοκομείο.

Οι υπόλοιποι επιβαίνοντες των δύο οχημάτων δεν έφεραν σοβαρούς τραυματισμούς.

Η Τροχαία Πάφου εξετάζει τις συνθήκες του δυστυχήματος