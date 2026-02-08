Το Δημοτικό Σχολείο Τάλας «ανοίγει παράθυρα» στην Ευρώπη

Το Δημοτικό Σχολείο Τάλας ανακοινώνει την ολοκλήρωση των δράσεων του στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ (2024-1-CY01-KA121-SCH-000206919).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, για τια τρίτη συνεχή χρονιά, οι εκπαιδευτικοί του σχολείου ταξίδεψαν, επιμορφώθηκαν και συνεργάστηκαν με συναδέλφους από όλη την Ευρώπη. Συνολικά υλοποιήθηκαν 6 σεμινάρια (Courses and Training) και 4 επισκέψεις παρακολούθησης (Job Shadowing), ενισχύοντας το όραμα του σχολείου για ένα σύγχρονο και συμπεριληπτικό εκπαιδευτικό περιβάλλον. Οι Σταθμοί του Ταξιδιού

1. Χριστίνα Λαχανιάτη – Job Shadowing, Ουγγαρία Η πρώτη σκιώδης εργασία (Job Shadowing) πραγματοποιήθηκε από τις 2 έως τις 9 Δεκεμβρίου 2024 στο δημοτικό σχολείο Kerületi Derkovits Gyula Általános Iskola της Βουδαπέστης. Μέσα από ένα προσχεδιασμένο πρόγραμμα με ποικίλες δραστηριότητες, όπως παρακολούθηση μαθημάτων, συνεντεύξεις με εκπαιδευτικούς και μαθητές και ενεργή συμμετοχή σε διδακτικές διαδικασίες, η βοηθός διευθύντρια του σχολείου απέκτησε νέες γνώσεις σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της σχολικής μονάδας, τις μεθόδους διδασκαλίας, τις καινοτομίες που εφαρμόζονται, καθώς και το εκπαιδευτικό σύστημα της Ουγγαρίας. Επιπρόσθετα, παρατήρησε δραστηριότητες και πρακτικές εφαρμογής της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, καθώς και την προσπάθεια του σχολείου να καταστεί αειφόρο. Τέλος, είχε την ευκαιρία να γνωρίσει στρατηγικές οργάνωσης και διοίκησης της σχολικής μονάδας, με έμφαση στη χρήση της τεχνολογίας από τη διευθύντρια του σχολείου.

2. Αθήνα, Ελλάδα (25/02/2025 – 28/02/2025) – Αντώνης Αντωνίου

Μέσα από τη διαδικασία του Job Shadowing στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών, ο εκπαιδευτικός είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει τη λειτουργία ενός σύγχρονου αστικού σχολείου. Η ανταλλαγή καλών πρακτικών επικεντρώθηκε στη χρήση διαδραστικών πινάκων και στην εφαρμογή των «Εργαστηρίων Δεξιοτήτων». Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διαφοροποιημένη διδασκαλία και στον τρόπο με τον οποίο η τεχνολογία μπορεί να υποστηρίξει τη συμπερίληψη παιδιών με διαφορετικά μαθησιακά προφίλ, διασφαλίζοντας ότι κανένα παιδί δεν μένει πίσω.

3. Ιωάννινα, Ελλάδα (07/04/2025 – 11/04/2025) – Ευαγγελία Χαραλάμπους

Η επίσκεψη στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων (Μαρούτσειο) προσέφερε ουσιαστική εικόνα της οργάνωσης της ελληνικής σχολικής κοινότητας. Η εκπαιδευτικός συμμετείχε ενεργά στην καθημερινότητα του σχολείου, παρατηρώντας μεθόδους που προάγουν την ενσυναίσθηση και τη συνεργασία. Παράλληλα, υλοποιήθηκαν βιωματικές δραστηριότητες μέσα από τις οποίες οι μαθητές του σχολείου γνώρισαν την κυπριακή κουλτούρα και παράδοση, ενισχύοντας τη φιλία και την πολιτιστική ανταλλαγή μεταξύ των δύο χωρών.

4. Βαλένθια, Ισπανία (19/05/2025 – 23/05/2025) – Αντώνης Αντωνίου

Στο σχολείο CEIP Miguel Hernandez, η εμπειρία του Job Shadowing ανέδειξε καινοτόμες δομές, όπως το αισθητηριακό δωμάτιο (Multi-Sensory Room) για την υποστήριξη παιδιών στο φάσμα του αυτισμού. Ο εκπαιδευτικός παρακολούθησε την εφαρμογή της μεθόδου Project-Based Learning και την ιδιαίτερα οργανωμένη ψηφιακή υποδομή του σχολείου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε το σύστημα κοινωνικής υπευθυνότητας, στο οποίο μεγαλύτεροι μαθητές αναλαμβάνουν ρόλο προστάτη για τους μικρότερους, ενισχύοντας το αίσθημα ασφάλειας και κοινότητας.

5. Ελσίνκι, Φινλανδία (09/06/2025 – 14/06/2025) – Γεωργία Πάτσαλου

Το σεμινάριο “Introduction to the Finnish Education Model” ανέδειξε τους λόγους για τους οποίους το φινλανδικό εκπαιδευτικό σύστημα συγκαταλέγεται στα κορυφαία παγκοσμίως. Η έμφαση στην ισότητα, την αυτονομία των εκπαιδευτικών και τη βιωματική μάθηση χωρίς εξετασιοκεντρικό άγχος αποτέλεσαν βασικά σημεία μελέτης. Η εκπαιδευτικός μετέφερε πρακτικές που αναδεικνύουν πώς η ευημερία των μαθητών και το παιχνίδι μπορούν να συνυπάρχουν με υψηλά μαθησιακά αποτελέσματα, δημιουργώντας ένα περιβάλλον στο οποίο κάθε παιδί νιώθει χαρούμενο και ασφαλές.

6. Νίκαια, Γαλλία (14/07/2025 – 19/07/2025) – Κωνσταντίνα Αντωνίου & Άντρεα Γεωργή

Στη Γαλλική Ριβιέρα, οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν στο σεμινάριο “Happy Schools: Positive Education”. Το πρόγραμμα εστίασε στη θετική ψυχολογία και στην καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής. Μέσα από τεχνικές ενσυνειδητότητας (mindfulness) και την αναγνώριση των προσωπικών δυνατοτήτων κάθε παιδιού, οι εκπαιδευτικοί επιμορφώθηκαν σε τρόπους μετατροπής της σχολικής τάξης σε χώρο θετικής ενέργειας, όπου η συναισθηματική ανθεκτικότητα αποτελεί θεμέλιο της ακαδημαϊκής επιτυχίας.

7. Ελσίνκι, Φινλανδία – Χριστίνα Λαχανιάτη

Στο σεμινάριο “AI and the 6Cs for Future-Ready Teaching”, που πραγματοποιήθηκε στο Ελσίνκι από τις 14 έως τις 19 Ιουλίου 2025, η βοηθός διευθύντρια του σχολείου συμμετείχε σε διαδραστικά εργαστήρια και συνεργατικές δραστηριότητες. Το σεμινάριο εστίασε στην αξιοποίηση εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης και στην καλλιέργεια των 6Cs: Δημιουργικότητα, Κριτική Σκέψη, Επικοινωνία, Συνεργασία, Χαρακτήρας και Ιδιότητα του Πολίτη. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στα ηθικά ζητήματα που σχετίζονται με τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εκπαίδευση και στην προώθηση μιας ολιστικής και υπεύθυνης διδακτικής προσέγγισης.

8. Δουβλίνο, Ιρλανδία (18/08/2025 – 23/08/2025) – Αναστασία Αρτέμη

Η διευθύντρια του σχολείου συμμετείχε στο σεμινάριο “No Preparation: Fun and Effective Activities for Language Teachers”. Σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον, παρουσιάστηκαν βιωματικές και θεατρικές δραστηριότητες που μετατρέπουν τη γλωσσική εκμάθηση σε παιγνιώδη διαδικασία. Στόχος του σεμιναρίου ήταν η δημιουργία ενός συμπεριληπτικού κλίματος, όπου όλοι οι μαθητές, ανεξαρτήτως επιπέδου, συμμετέχουν ενεργά και με αυτοπεποίθηση, χρησιμοποιώντας τη γλώσσα ως μέσο επικοινωνίας.

9. Βαρκελώνη, Ισπανία (25/08/2025 – 30/08/2025) – Αντώνης Αντωνίου

Το σεμινάριο “There Is an AI for That” ανέδειξε νέες δυνατότητες αξιοποίησης της Τεχνητής Νοημοσύνης ως προσωπικού βοηθού του εκπαιδευτικού. Μέσα από εργαλεία όπως το ChatGPT, το Magic School AI και το Padlet, ο εκπαιδευτικός επιμορφώθηκε στον σχεδιασμό εξατομικευμένων πλάνων μαθήματος και δημιουργικών δραστηριοτήτων σε σύντομο χρόνο. Η εκπαίδευση επικεντρώθηκε στην ηθική χρήση της AI και στην ενίσχυση της κριτικής σκέψης, προετοιμάζοντας τους μαθητές για την ψηφιακή εποχή με ασφάλεια και δημιουργικότητα.

Από τη Θεωρία στην Πράξη

Η επιστροφή των εκπαιδευτικών στο σχολείο σηματοδότησε την έναρξη της διάχυσης της γνώσης. Οι εμπειρίες που αποκομίστηκαν μετατράπηκαν σε παιδαγωγικές δράσεις μέσα στις σχολικές τάξεις. Μέσα από την εφαρμογή νέων δραστηριοτήτων και τη χρήση καινοτόμων ψηφιακών εργαλείων, το Δημοτικό Σχολείο Τάλας εξελίσσεται καθημερινά σε ένα σχολείο χωρίς σύνορα. Η εκπαιδευτική κοινότητα συνεχίζει με όραμα, επενδύοντας συστηματικά στους εκπαιδευτικούς της για το μέλλον των παιδιών.