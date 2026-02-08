Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ανοιχτή συνάντηση με πολίτες στη Λεμεσό πραγματοποίησε ο Μιχάλης Κουνούνης (εικόνες)

Όπως ανέφερε, στόχος της συνάντησης ήταν «να γνωριστούμε από κοντά, να ανταλλάξουμε σκέψεις και να χτίσουμε εμπιστοσύνη», καλώντας τους παρευρισκόμενους να καταθέσουν προβληματισμούς και εισηγήσεις.

Ανοιχτή συνάντηση με πολίτες στη Λεμεσό πραγματοποίησε το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026 ο αριστίνδην υποψήφιος βουλευτής Λεμεσού με τον ΔΗΣΥ Μιχάλης Κουνούνης, με αντικείμενο τον διάλογο ενόψει των βουλευτικών εκλογών, σύμφωνα με ανακοίνωση του ίδιου.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 17:00 στον χώρο CETI Locale, στην οδό Ελευθερίας 115 στη Λεμεσό, όπου ο υποψήφιος συναντήθηκε με πολίτες και συζήτησε ζητήματα που αφορούν την κοινωνία και την καθημερινότητα. Όπως ανέφερε, στόχος της συνάντησης ήταν «να γνωριστούμε από κοντά, να ανταλλάξουμε σκέψεις και να χτίσουμε εμπιστοσύνη», καλώντας τους παρευρισκόμενους να καταθέσουν προβληματισμούς και εισηγήσεις.

 

Θέσεις για την κοινωνία και τις εκλογές

Ο υποψήφιος δήλωσε ότι επιδιώκει να συμβάλει «για μια πιο δίκαιη και σύγχρονη Κύπρο», εκφράζοντας την εκτίμηση ότι οι πολίτες «είναι έτοιμοι για μια αλλαγή σαν κι αυτή». Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η συνάντηση εντάχθηκε στο πλαίσιο επαφών με την κοινωνία πριν από τις εκλογές, με έμφαση στην άμεση επικοινωνία με τους πολίτες και στην καταγραφή των θέσεών τους.

 

 

Η διαδρομή στον αθλητισμό

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Μιχάλης Κουνούνης αναφέρθηκε επίσης στη διαδρομή του στον αθλητισμό και ειδικότερα στο κυπριακό μπάσκετ, με έμφαση στο γυναικείο, καθώς και σε δράσεις που συνδέονται με την αντιμετώπιση των έμφυλων διακρίσεων. Όπως δήλωσε, εξέφρασε ευγνωμοσύνη για την «τιμητική πρόταση» να είναι υποψήφιος και ανέφερε ότι είναι «έτοιμος να εργαστεί με όλες του τις δυνάμεις για να προσφέρει στην κοινωνία και στην πόλη του». Υπογράμμισε ότι τα ιδεώδη του αθλητισμού, όπως η ισότητα, η αλληλεγγύη και η ομαδικότητα, καθορίζουν τη στάση του, σημειώνοντας πως «ο αθλητισμός είναι στάση και τρόπος ζωής».

