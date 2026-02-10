Υπό τετραήμερη κράτηση οι τέσσερις για την παράνομη κατοχή περιουσίας που συνελήφθησαν στην Πάφο

Διατάγματα κράτησης τεσσάρων ημερών εξέδωσε σήμερα Τρίτη το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου εναντίον 4 υπόπτων που συνελήφθησαν την Κυριακή για τα αδικήματα της παράνομης κατοχής περιουσίας και παράνομης κατοχής επιθετικού οργάνου.

Οι τέσσερις προσήχθησαν το μεσημέρι της Δευτέρας ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου το οποίο διέταξε όπως παραμείνουν υπό τετραήμερη κράτηση και σε περίπτωση που ολοκληρωθούν οι έρευνες πιο νωρίς να αφεθούν ελεύθεροι.

Όπως ανακοίνωσε ο Δικαστής, υπάρχει τέτοια μαρτυρία που διαφαίνεται η εμπλοκή των τεσσάρων στα υπό διερεύνηση αδικήματα. Συγκεκριμένα ανέφερε πως εντοπίστηκε η σιδερογροθιά αλλά και τα χρηματικά ποσά που βρέθηκαν στην κατοχή και των τεσσάρων υπόπτων.

Έναυσμα, είπε το Δικαστήριο, για τη διερεύνηση της υπόθεσης και τη σύλληψη των τεσσάρων αποτέλεσε η πληροφορία ότι μέλη των οργανωμένων εγκληματικών ομάδων θα είχαν συνάντηση σε συγκεκριμένο μεζεδοπωλείο στην Πάφο.

Όπως αναφέρθηκε στο Δικαστήριο, ανακρινόμενος ο πρώτος ύποπτος ανέφερε ότι είναι άνεργος και λαμβάνει επίδομα, ενώ όσον αφορά τα χρήματα που βρέθηκαν στην κατοχή του, ισχυρίστηκε ότι προέρχονται από το επίδομα. Όσον αφορά την σιδερογροθιά ανέφερε ότι την αγόρασε από περίπτερο στην Λάρνακα.

Ο δεύτερος ύποπτος ανέφερε ότι είναι τουρίστας, κάνει διακοπές τους τελευταίους μήνες και διαμένει σε συγκεκριμένο ξενοδοχείο στη Λάρνακα. Όσον αφορά τα χρήματα που βρέθηκαν στην κατοχή του, ανέφερε ότι τα έφερε από το εξωτερικό για τις διακοπές του. Επίσης ανέφερε ότι στις 8/2/26 ήρθε με λεωφορείο στην Πάφο για να φάει στο συγκεκριμένο υποστατικό.

Όσον αφορά τον τρίτο ύποπτο ανέφερε ότι είναι άνεργος και λαμβάνει επίδομα 850 ευρώ μηνιαίως από την κυβέρνηση λόγω του ότι δεν μπορεί να εργάζεται για λόγους υγείας. Ανέφερε επίσης ότι το ποσό που είχε στην κατοχή του είναι από τα χρήματα που λαμβάνει από το επίδομα και τα φυλάει. Ανέφερε ότι πήγε στο συγκεκριμένο υποστατικό για να φάει και δεν γνωρίζει κανέναν από την Πάφο.

Όσον αφορά τον τέταρτο ύποπτο, αναφέρθηκε ότι μέχρι στιγμής δεν κατέστη δυνατή η λήψη κατάθεσης στη μητρική του γλώσσα, με τον δικηγόρο του να ζητά όπως η κατάθεση του πελάτη του ληφθεί στην παρουσία διερμηνέα.

Το Δικαστήριο αναφέρθηκε και στον ιδιοκτήτη του υποστατικού οποίος υποστήριξε ότι πριν δέκα ημέρες έγινε αποκλειστική κράτηση του υποστατικού του για τον εορτασμό γενεθλίων συγκεκριμένου ατόμου και το υποστατικό ήταν κρατημένο για το λόγο αυτό, δηλώνοντας πως οι πλείστοι από τους θαμώνες κατά το βράδυ της 8ης Φεβρουαρίου ήταν προσκεκλημένοι στα γενέθλια του ατόμου αυτού.

Επιπρόσθετα αναφέρθηκε στο ανακριτικό έργο της Αστυνομίας που είναι ημιτελές αφού μέχρι στιγμής έχουν ληφθεί 3 καταθέσεις και για την ολοκλήρωση του ανακριτικού έργου θα ληφθούν ακόμη 25. Καταθέσεις θα ληφθούν επίσης από τους λειτουργούς του γραφείου εργασίας για το κατά πόσο οι ύποπτοι 1 και 3 λαμβάνουν επίδομα όπως ισχυρίστηκαν. Επίσης εξετάσεις θα γίνουν στο ξενοδοχείο που ανέφερε ο 2ος ύποπτος ότι διαμένει. Θα γίνουν επίσης εξετάσεις στις στάσεις λεωφορείων σε Λάρνακα και Πάφο για να διαπιστωθεί ο ισχυρισμός του δεύτερου υπόπτου, ενώ κατάθεση θα ληφθεί και από τον 4ο ύποπτο με την βοήθεια διερμηνέα και θα γίνουν εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί η σχέση των πιο πάνω προσώπων.

Θα εξεταστούν ακόμη κυκλώματα παρακολούθησης στην περιοχή του εστιατορίου για να διαπιστωθεί ο τρόπος μετάβασης των υπόπτων στο μέρος και κατά πόσο αυτοί συνοδεύονταν από άλλα πρόσωπα. Ο κ. Χριστοφίδης ανέφερε πως τυχόν απόλυση των υπόπτων θα επηρεάσει δυσμενώς το ανακριτικό έργο της Αστυνομίας, αφού υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο οι ύποπτοι να επηρεάσουν μάρτυρες από τους οποίους αναμένεται να ληφθούν καταθέσεις.

Το Δικαστήριο ανέφερε ακόμη πως οι συνήγοροι υπεράσπισης των τεσσάρων υπόπτων, ο δικηγόρος Ηλίας Σατολιάς για τον 1,2, και 3ο ύποπτο και ο Κυριάκος Πραστίτης για τον 4ο ύποπτο, έφεραν ένσταση στην κράτηση των πελατών τους με το αιτιολογικό ότι όσα λέει ο εξεταστής της υπόθεσης Λοχίας Α. Χριστοφίδης δεν δικαιολογούνται.

Το Δικαστήριο είπε πως η προσωποκράτηση των τεσσάρων υπόπτων αρχίζει από τις 9 Φεβρουαρίου στις 12 τα μεσάνυκτα.