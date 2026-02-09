Έφοδος Αντιτρομοκρατικής σε εστιατόριο στην Πάφο: Διοργάνωναν πάρτι γενεθλίων – «Άνεργος» ο 43χρονος και «τουρίστας» ο 2ος ύποπτος

Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου προσήχθησαν γύρω στις 11:30 το μεσημέρι της Δευτέρας οι 4 ύποπτοι που συνελήφθησαν χθες Κυριακή για τα αδικήματα της παράνομης κατοχής περιουσίας και παράνομης κατοχής επιθετικού οργάνου. Το Δικαστήριο διέταξε όπως την Τετάρτη στις 09:00 ανακοινώσει την προσωποκράτηση ή μη των υπόπτων. Επίσης, το Δικαστήριο διέταξε όπως οι τέσσερις ύποπτοι να παραμείνουν υπό κράτηση μέχρι την Τετάρτη.

Όπως αναφέρθηκε στο Δικαστήριο από τον εξεταστή της υπόθεσης Λοχία Α. Χριστοφίδη που υπηρετεί στο ΤΑΕ Πάφου, υπάρχει μαρτυρία που δημιουργεί εύλογη υποψία ότι οι ύποπτοι 2, 3 και 4 ενέχονται στο αδίκημα της παράνομης κατοχής περιουσίας ενώ ο 1ος ύποπτος ενέχεται και στα αδικήματα της παράνομης κατοχής περιουσίας και παράνομης κατοχής επιθετικού οργάνου.

Η επιχείρηση της Αστυνομίας

Συγκεκριμένα, στις 21:20 της Κυριακής μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στην οδό Πάφου Χρυσάνθου στην Πάφο κατόπιν πληροφορίας ότι μέλη των οργανωμένων εγκληματικών ομάδων θα είχαν συνάντηση σε μεζεδοπωλείο. Κατά την άφιξη της Αστυνομίας, τα μέλη της δύναμης εντόπισαν έξω από το εν λόγω υποστατικό, τον 1ο ύποπτο ηλικίας 43 ετών από τη Λάρνακα. Κατά την σωματική έρευνα που του έγινε στις 21:25, καθώς και στο τσαντάκι μέσης που είχε στην κατοχή του, εντοπίστηκε μια σιδερογροθιά χρώματος μαύρου. Αφού πληροφορήθηκε ότι η κατοχή της συνιστά ποινικό αδίκημα, αυτό δηλαδή της παράνομης κατοχής επιθετικού οργάνου, απάντησε «έχω την για προστασία». Ακολούθως αυτός συνελήφθη.

Επιπρόσθετα, στην είσοδο του υποστατικού εντοπίστηκε ο 2ος ύποπτος, από τη Λάρνακα επίσης, και μετά από σωματική έρευνα που του έγινε εντοπίστηκε στην κατοχή του το χρηματικό ποσό των 3000 ευρώ, σε 60 χαρτονομίσματα των 50 ευρώ, χωρίς ωστόσο να απαντήσει οτιδήποτε για την κατοχή τους. Αυτός συνελήφθηκε στην συνέχεια για παράνομη κατοχή περιουσίας.

Στην είσοδο του υποστατικού εντοπίστηκε επίσης ο τρίτος ύποπτος από τη Λάρνακα. Μετά από σωματική έρευνα που ακολούθησε εντοπίστηκε το χρηματικό ποσό των 5000 ευρώ και στις 21:45 αυτός συνελήφθη για το αδίκημα της παράνομης κατοχής περιουσίας και τέθηκε υπό κράτηση.

Στο μέρος εντοπίστηκε και ο 4ος ύποπτος ηλικίας 30 ετών και σε σωματική έρευνα εντοπίστηκε στην κατοχή του το χρηματικό ποσό των 12.810 ευρώ. Αφού του ζητήθηκε να δώσει εξηγήσεις είπε «it’s my money».

Άνεργος που λαμβάνει επίδομα 850 ευρώ, δήλωσε ο 1ος ύποπτος

Όπως αναφέρθηκε στο Δικαστήριο ανακρινόμενος ο 1ος ύποπτος ανέφερε ότι είναι άνεργος και λαμβάνει επίδομα 850 ευρώ από την κυβέρνηση, ενώ όσον αφορά τα χρήματα που βρέθηκαν στην κατοχή του , είπε ότι είναι αυτά που φυλάει από το επίδομα. Όσον αφορά την σιδερογροθιά ανέφερε ότι την αγόρασε από περίπτερο στην Λάρνακα.

Τουρίστας δήλωσε ο 2ος ύποπτος

Ο 2ος ύποπτος ανέφερε ότι είναι τουρίστας και πως κάνει διακοπές τους τελευταίους μήνες στην Κύπρο και διαμένει σε συγκεκριμένο ξενοδοχείο στη Λάρνακα. Όσον αφορά τα χρήματα που βρέθηκαν στην κατοχή του, ανέφερε ότι τα έφερε από την Ρουμανία για τις διακοπές του. Επίσης ανέφερε ότι στις 8/2/26 ήρθε με λεωφορείο στην Πάφο για να φάει στο συγκεκριμένο υποστατικό.

Από τη Σερβία ο 4ος ύποπτος

Όσον αφορά τον 4ο ύποπτο μέχρι στιγμής δεν κατέστη δυνατή, όπως αναφέρθηκε, η λήψη κατάθεσης απ΄ αυτόν, καθώς η μητρική του γλώσσα είναι σέρβικα και αρχική θέση του δικηγόρου του είναι όπως η κατάθεση του πελάτη του ληφθεί στην παρουσία διερμηνέα.

Γενέθλια

Στο Δικαστήριο αναφέρθηκε επίσης από τον εξεταστή της υπόθεσης, ότι στον ιδιοκτήτη του υπό αναφορά υποστατικού πριν 10 ημέρες έγινε αποκλειστική κράτηση του υποστατικού του για εορτασμό γενεθλίων συγκεκριμένου ατόμου και το υποστατικό ήταν κρατημένο για τον λόγο αυτό, ενώ οι πλείστοι από τους θαμώνες κατά το βράδυ ήταν προσκεκλημένοι στα γενέθλια του συγκεκριμένου ατόμου, όπως είπε στις ανακριτικές αρχές.

Λαμβάνονται καταθέσεις

Ο εξεταστής της υπόθεσης ανέφερε ότι οι εξετάσεις της Αστυνομίας βρίσκονται στο αρχικό στάδιο. Ενδεικτικά είπε, πως μέχρι στιγμής έχουν ληφθεί 3 καταθέσεις και για την ολοκλήρωση του ανακριτικού έργου θα ληφθούν ακόμη 25.

Καταθέσεις θα ληφθούν επίσης από τους λειτουργούς του Γραφείου Εργασίας για το κατά πόσο οι ύποπτοι 1 και 3 λαμβάνουν επίδομα όπως ισχυρίστηκαν. Επίσης εξετάσεις θα γίνουν στο ξενοδοχείο που ανέφερε ο 2ος ύποπτος ότι διαμένει και θα ληφθούν καταθέσεις από το προσωπικό. Θα γίνουν επίσης εξετάσεις στις στάσεις λεωφορείων σε Λάρνακα και Πάφο και να διαπιστωθεί ο ισχυρισμός του δεύτερου υπόπτου, ενώ κατάθεση θα ληφθεί και από τον 4ο ύποπτο με την βοήθεια διερμηνέα και θα γίνουν εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί η σχέση των πιο πάνω προσώπων.

Θα εξεταστούν ακόμη κυκλώματα παρακολούθησης στην περιοχή του εστιατορίου για να διαπιστωθεί ο τρόπος μετάβασης των υπόπτων στο μέρος και κατά πόσο αυτοί συνοδεύονταν από άλλα πρόσωπα.

Ο κ. Χριστοφίδης ανέφερε πως τυχόν απόλυση των υπόπτων θα επηρεάσει δυσμενώς το ανακριτικό έργο της Αστυνομίας, αφού υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο οι ύποπτοι να επηρεάσουν μάρτυρες από τους οποίους αναμένεται να ληφθούν καταθέσεις.

Σημειώνεται πως οι συνήγοροι υπεράσπισης του 1, 2 και 3 υπόπτου Ηλίας Σιατολιάς και του 4ου υπόπτου ο Κυριάκος Πραστίτης έφεραν ένσταση στην κράτηση των πελατών τους, με το αιτιολογικό ότι όσα λέει ο εξεταστής δεν δικαιολογούνται.

Σύμφωνα με την Αστυνομία τα τέσσερα πρόσωπα ηλικίας 42, 45, 29 και 30 ετών συνελήφθησαν στο πλαίσιο επιχείρησης ενώ ελέγχθηκαν στο πλαίσιο των ερευνών ακόμη 65 άτομα που βρίσκονταν στο υποστατικό.