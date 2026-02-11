Tεχνόπολις : Two for the Road Trio

Το Τεχνόπολις 20 υποδέχτηκε την Κυριακή τη jazz τραγουδίστρια Katherine Petrou για μια βραδιά με jazz classics και διαχρονικά κομμάτια musical theatre.

Μαζί της οι Alexis Kasinos (κιθάρα) και Rodrigo Caceres (μπάσο). Το τρίο παρουσίασε ένα προσεκτικά επιλεγμένο πρόγραμμα με αγαπημένα jazz standards και εμβληματικά τραγούδια από το musical theatre, όπως το «My Favourite Things» από το The Sound of Music και το «On the Street Where You Live», καθώς και σύγχρονες επιλογές από καλλιτέχνες όπως η Olivia Dean.

Συνδυάζοντας την κομψότητα της κλασικής jazz με μια ελαφριά pop επιρροή, το σύνολο δημιουργεί μια ζεστή και οικεία ατμόσφαιρα , φρέσκια, εκφραστική και διαχρονική.

Με soulful ερμηνείες, πλούσιες αρμονίες και κοινή αγάπη για την παράδοση της jazz, η συναυλία έδωσε νέα ζωή σε διαχρονικά standards.