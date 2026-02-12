Λεωνίδας Λεωνίδου: «Οι επαγγελματίες ψαράδες ετοιμάζονται για δυναμικά μέτρα αν δεν δοθούν άμεσα λύσεις»

Σε δυναμικά μέτρα προειδοποιούν ότι θα προχωρήσουν οι επαγγελματίες ψαράδες της Πάφου, εάν δεν δοθούν άμεσες λύσεις στα αιτήματά τους, σύμφωνα με δηλώσεις του Λεωνίδα Λεωνίδου, Προέδρου Παράκτιας Αλιείας Πάφου.

Ο κ. Λεωνίδου ζητά άμεσα από το Υπουργείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το αρμόδιο Υπουργείο όπως προχωρήσουν σε συμψηφισμό για τους ψαράδες που οφείλουν εισφορές στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις ή/και φόρο εισοδήματος, ώστε να μπορέσουν όλοι να λάβουν τη χορηγία που καταβάλλεται λόγω των επιπτώσεων από τα προστατευόμενα είδη.

Όπως επισημαίνει, είναι άδικο να μείνουν ορισμένοι εκτός του σχεδίου.

Παράλληλα, κάνει λόγο για λανθασμένο τρόπο διαχείρισης της χορηγίας, τονίζοντας ότι καθαροί επαγγελματίες ψαράδες, οι οποίοι δεν ασκούν δεύτερο επάγγελμα και είναι άμεσα επηρεαζόμενοι, μένουν εκτός σχεδίου που ανέρχεται στα 1.900 ευρώ και λαμβάνουν μερική χορηγία μόλις 750 ευρώ. Επιπρόσθετα, αναφέρει ότι το ΤΑΘΕ, με βάση τα στατιστικά στοιχεία του 2023, «κλείδωσε», όπως υποστηρίζει, ένα λανθασμένο σχέδιο για να παραμείνει σε ισχύ για πέντε χρόνια, κάτι που χαρακτηρίζει απαράδεκτο.

Όπως εξηγεί, επαγγελματίας ψαράς που το 2023 αλίευσε 1.500 κιλά και άνω λαμβάνει πλήρη χορηγία, ενώ οι υπόλοιποι λαμβάνουν μερική.

«Εάν κάποιος το 2023 ήταν άρρωστος, ή χάλασε το σκάφος του, ή δεν είχε εργαλεία, ή για άλλους λόγους δεν έφτασε τα 1.500 κιλά, ακόμη κι αν τα συμπλήρωσε το 2024 και το 2025, αυτό δεν λαμβάνεται υπόψη.

Είναι καταδικασμένος για πέντε χρόνια να πληρώνεται με βάση το 2023», σημειώνει. Κατά τον ίδιο, αυτή η ρύθμιση είναι άδικη και ενδέχεται να φέρει διχόνοια μεταξύ των ψαράδων.

Την ίδια ώρα, υπογραμμίζει ότι τα μακροχρόνια προβλήματα του κλάδου παραμένουν άλυτα, ενώ τα θαλάσσια αποθέματα μειώνονται χρόνο με τον χρόνο, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση για τους επαγγελματίες του τομέα.