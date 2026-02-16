Το Κυνήγι Θησαυρού ζωντάνεψε το «Μαγεμένο Δάσος» στην Πάφο

Περισσότερες από 25 ομάδες γέμισαν την Κυριακή το κέντρο της Πάφος με ενέργεια, γέλια και αγωνιστικό πνεύμα, στο πλαίσιο του μεγάλου Κυνηγιού Θησαυρού.

Μικροί και μεγάλοι μπήκαν δυναμικά στο πνεύμα του παιχνιδιού, αναλαμβάνοντας τον ρόλο τους με ενθουσιασμό και αποφασιστικότητα.

Παιδιά και γονείς συνεργάστηκαν άψογα, έτρεξαν στους δρόμους της πόλης, έλυσαν απαιτητικούς γρίφους, ξεπέρασαν δοκιμασίες και έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό για να πετύχουν τον ταχύτερο δυνατό χρόνο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δ. Πάφου , μέσα από τη διαδρομή, οι ομάδες περιηγήθηκαν στο ιστορικό κέντρο της Πάφου, ανακάλυψαν σημαντικές πληροφορίες, εξερεύνησαν κρυμμένες γωνιές και είδαν την πόλη μας με άλλο μάτι.

Το «Μαγεμένο Δάσος» ζωντάνεψε σε κάθε σημείο της διαδρομής, χαρίζοντας στιγμές χαράς, δημιουργικότητας και ομαδικότητας.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν την Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου, στις 18:00, στην Πλατεία Κέννεντυ. Όπως επισημαίνεται τρεις ομάδες με την υψηλότερη βαθμολογία θα λάβουν χρηματικά έπαθλα, όπως 300€, 200€ και 100€.

Ο Δήμος Πάφου καλεί το κοινό να βάλει την καλύτερη αποκριάτικη στολή του για να γιορτάσει μαζί σε μια γιορτή γεμάτη χρώμα, μουσική και εκπλήξεις.

Ευχαριστεί επίσης το κοινό για την συμμετοχή του και το υπέροχο κλίμα που δημιουργήσανε. Το «Μαγεμένο Δάσος» ζωντάνεψε χάρη σε εσάς, καταλήγει στην ανακοίνωση του ο Δ. Πάφου .