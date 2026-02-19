Η αναβάθμιση του γηπέδου στη Γεροσκήπου στο επίκεντρο συνάντησης στον ΚΟΑ

Συνάντηση με τον Δήμο Ιεροκηπίας και την Πάφος FC είχε η ηγεσία του Κυπριακού Οργανσμού Αθλητισμού (ΚΟΑ) στα γραφεία του Οργανισμού, την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026.

Ο Πρόεδρος του ΚΟΑ Γιάννης Ιωάννου, η Αντιπρόεδρος Κάλλη Χατζηιωσήφ, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Άλκης Γαλατόπουλος, Ρίκκος Παττίχης, Σταύρος Μιχαηλίδης, Κωνσταντίνα Παφίτη, ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Βάσος Κουτσιούντας, καθώς και οι αρμόδιοι λειτουργοί του Οργανισμού (Κώστας Σολωμού, Έλενα Κώστα, Στέλιος Παπαγεωργίου) υποδέχθηκαν τον Δήμαρχο Ιεροκηπίας Νίκο Παλιό, τον Γενικό Διευθυντή της Πάφος FC Χάρη Θεοχάρους και τους συνεργάτες τους.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η πορεία των έργων που θα ξεκινήσουν με την ολοκλήρωση των μελετών για το γήπεδο Γεροσκήπου «Μιχαλάκης Κυπριανού».

Η αναβάθμιση του γηπέδου, καθώς και η δημιουργία βοηθητικών γηπέδων, αναμένεται να συμβάλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη του αθλητισμού στην Επαρχία Πάφου, προσφέροντας τη δυνατότητα φιλοξενίας όλων των ομάδων της περιοχής.

Παράλληλα, η αναβάθμιση του ταρτάν στίβου, σε συνδυασμό με τη δημιουργία σύγχρονων αποδυτηρίων και γυμναστηρίου, θα ενισχύσει σημαντικά τις δραστηριότητες του ΓΣ Κόροιβος, αναβαθμίζοντας τις συνθήκες προπόνησης και αγωνιστικής προετοιμασίας.

Όσον αφορά το Στάδιο Στέλιος Κυριακίδης, υπενθυμίζεται, προστίθεται στην ανακοίνωση, ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στον διαγωνισμό για την παραχώρηση άδειας χρήσης του γηπέδου για περίοδο 30 ετών ολοκληρώνεται στις 4 Μαΐου 2026.

Η συνεργασία του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού με τους αρμόδιους φορείς της Πάφου θα συνεχιστεί, με κοινό στόχο τη συνεχή αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών και την περαιτέρω ενίσχυση της αθλητικής ανάπτυξης στην Επαρχία Πάφου, καταλήγει η ανακοίνωση.