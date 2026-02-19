Mea culpa από τον Μακρόν: «Έκανα μεγάλα λάθη από υπερβολική αυτοπεποίθηση» - Τι είπε για τον έρωτα και τους νέους

Ο Εμανουέλ Μακρόν παραδέχθηκε ότι κατά τη διάρκεια των δύο θητειών του στο Ελυζέ διέπραξε «σοβαρά λάθη» λόγω «υπερβολικής αυτοπεποίθησης».

Σε συνέντευξή του που μεταδόθηκε το βράδυ της Τετάρτης από το Brut India, στο περιθώριο της επίσημης επίσκεψής του στο Νέο Δελχί, ο Γάλλος πρόεδρος αναγνώρισε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, ιδίως σε δημόσιες ομιλίες του, επέδειξε υπερβολική σιγουριά, η οποία οδήγησε σε παρεξηγήσεις.

«Κάθε φορά που είχα υπερβολική εμπιστοσύνη στον εαυτό μου, έκανα λάθη, μεγάλα λάθη», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μακρόν. Όπως εξήγησε, όταν κάποιος θεωρεί ότι «μπορεί να τα πει όλα», υπάρχει ο κίνδυνος τα λόγια του να παρερμηνευθούν, με αποτέλεσμα να προκαλείται απογοήτευση και ένταση.

Πρόσθεσε, ακόμη, ότι η υπερβολική αυτοπεποίθηση συνδέεται με μειωμένη ευαισθησία ως προς τον τρόπο με τον οποίο τα λεγόμενα γίνονται αντιληπτά από τους άλλους.

Ο Μακρόν δεν ανέφερε συγκεκριμένα παραδείγματα στη διάρκεια αυτής της σπάνιας αυτοκριτικής του, αλλά έχει κατηγορηθεί για αλαζονεία σε αρκετές περιπτώσεις - συμπεριλαμβανομένης της ατυχούς απόφασής του να προκηρύξει πρόωρες εκλογές το 2024, οι οποίες οδήγησαν το κόμμα του στην απώλεια του ελέγχου του κοινοβουλίου.

Ο πρώην σύμβουλος και μέντορας του Μακρόν, Αλέν Μινκ, για παράδειγμα, έχει περιγράψει τον Γάλλο ηγέτη ως ναρκισσιστή του οποίου η απερισκεψία έχει «θέσει σε κίνδυνο τους γαλλικούς θεσμούς» και έχει ενισχύσει την Ακροδεξιά ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027.

Τι θα έκανε ο Μακρόν αν ήταν σήμερα 25 ετών

Σε ερώτηση για το τι θα έκανε αν ήταν σήμερα 25 ετών, ο Μακρόν απάντησε ότι θα επιδίωκε να αναπτύξει δεξιότητες στον χώρο της τέχνης και της δημιουργίας, ώστε να «εκφράσει την ταυτότητά του μέσα από τον διάλογο με τους άλλους» και να δημιουργήσει κάτι μοναδικό.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι εδώ και χρόνια επιθυμεί να μάθει data science, χωρίς ωστόσο να έχει ακόμη ξεκινήσει. Ο συγκεκριμένος επιστημονικός κλάδος βασίζεται σε αλγορίθμους και επιστημονικές μεθόδους για την ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων.

Προβληματισμός Μακρόν για τη νέα γενιά

Ο Γάλλος πρόεδρος αναφέρθηκε και στη νεότερη γενιά, εκφράζοντας τη λύπη του για αυτό που χαρακτήρισε «έλλειψη αθωότητας».

Όπως σημείωσε ο Μακρόν, οι νέοι σήμερα βρίσκονται υπό έντονη πίεση εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, της απώλειας βιοποικιλότητας, των πολέμων, της έλλειψης διεθνούς συνεργασίας και των ραγδαίων τεχνολογικών μετασχηματισμών.

«Η αγάπη είναι κάτι απρόσμενο»

Σε πιο προσωπικό τόνο, κλήθηκε να περιγράψει «την ιστορία αγάπης του σε 60 δευτερόλεπτα». Η απάντηση του Μακρόν ήταν λιτή αλλά ουσιαστική: «Η αγάπη είναι κάτι απρόσμενο, που δεν είναι γραμμένο και πρέπει απλώς να το ζεις με ένταση».

Όπως κατέληξε, πρόκειται για «το πιο σημαντικό πράγμα που ζει κανείς στη ζωή του», μια εμπειρία μοναδική, που δεν μπορεί να συγκριθεί ή να αντιγραφεί.

