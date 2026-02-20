ΕΤΑΠ: Ανακαινισμένη πεζογέφυρα στον αρχαιολογικό χώρο της Παλαιοχριστιανικής Βασιλικής της Χρυσοπολίτισσας ΕΣ ΦΩ

Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου ( ΕΤΑΠ) συγχαίρει το Τμήμα Αρχαιοτήτων του Υφυπουργείου Πολιτισμού και χαιρετίζει την ολοκλήρωση της αναβάθμισης της πεζογέφυρας στον αρχαιολογικό χώρο της Παλαιοχριστιανική Βασιλική της Χρυσοπολίτισσας/Στήλης Αποστόλου Παύλου στην Κάτω Πάφο.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Εκτελεστικού Διευθυντή της ΕΤΑΠ Πάφου Νάσο Χατζηγεωργίου η ανακαινισμένη πλέον πεζογέφυρα αποτελεί ένα σημαντικό έργο υποδομής, το οποίο αναβαθμίζει ουσιαστικά την ασφάλεια και την προσβασιμότητα των επισκεπτών στο μνημείο και βελτιώνει αισθητά την εμπειρία των επισκεπτών.

Παράλληλα, συμβάλλει στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και ενισχύει την εικόνα της Πάφου ως σύγχρονου , λειτουργικού και φιλικού προς τον επισκέπτη προορισμού. Επίσης, συνδέει τον αρχαιολογικό χώρο με το Μουσείο που δημιουργεί ο Δήμος Πάφου, αφιερωμένο στον Απόστολο Παύλο.

Η ΕΤΑΠ αναμένεται το επόμενο διάστημα να αναβαθμίσει το προωθητικό υλικό που διαθέτει για το μνημείο με νέο πλάνα βίντεο, φωτογραφικό υλικό και 360° περιήγηση, ενώ θα προβάλει την αναβάθμιση τόσο εντός Κύπρου όσο και στο εξωτερικό.

Η Στήλη Αποστόλου Παύλου και η Εκκλησία Παναγίας Χρυσοπολίτισσας αποτελούν σημαντικό σημείο ιστορικής, θρησκευτικής και πολιτιστικής αναφοράς εγγεγραμμένο στον Κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.