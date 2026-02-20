Κλειστός ο δασικός δρόμος «Λουτρά της Αφροδίτης – Φοντάνα Αμορόζα» στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ακάμα

Κλειστός από την Τρίτη θα είναι ο δασικός δρόμος «Λουτρά της Αφροδίτης – Φοντάνα Αμορόζα» στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ακάμα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, λόγω διεξαγωγής έργων συντήρησης του οδοστρώματος, ο δασικός δρόμος «Λουτρά Αφροδίτης – Φοντάνα Αμορόζα», στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ακάμα θα είναι κλειστός για το κοινό από την Τρίτη 24/2/2026 μέχρι και την Τετάρτη 25/2/2026.

Όπως αναφέρεται το Τμήμα Δασών απολογείται για τυχόν ταλαιπωρία του κοινού αλλά οι εργασίες κρίνονται άκρως απαραίτητες.

Στην περίπτωση που οι δασικές εργασίες ολοκληρωθούν ή θα παραταθούν, το Τμήμα Δασών θα επανέλθει με νέα ανακοίνωση.