Πόσες γυναίκες θα ψηφίσουν Μαλέκο;

Ακόμη βουίζει στα αφτιά μας η φοβερή ατάκα του Μαλέκου σε τηλεοπτική εκπομπή, ότι οι γυναίκες πήραν το λάθος δρόμο και ότι «ο άντρας είναι ο αρχηγός και δικαιούται να κάνει ό,τι θέλει». Τώρα που κατεβαίνει στην πολιτική, σε ποια δεξαμενή γυναικών θα αποταθεί ως ηγέτης; Ούτε το μανιφέστο του Πράσινου Κόμματος διάβασε, που μιλά για μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή διάκρισης. Μάλιστα η απολογητική τότε ανακοίνωση, τα έκανε χειρότερα, λέγοντας ότι δεν ήταν σεξιστής και ότι τα σχόλιά του ήταν χιουμοριστικά. Ο σεξισμός αγαπητέ Μαλέκο, ακόμα και αν δεν έχει κακή πρόθεση, προάγει την άνιση αντίληψη. Και δεν μπορούμε να διασκεδάζουμε με τέτοιο χιούμορ, από όπου κι αν προέρχεται. Πόσο μάλλον να ψηφίσουμε τέτοια μυαλά.

ΑνΔ