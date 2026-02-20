Παιχνίδια με ερωτήσεις και απαντήσεις

Δεν θα εισέλθει σε παιχνίδι επίρριψης ευθυνών επανέλαβε χθες ο Τουφάν Έρχιουρμαν. Με ανάρτηση στα ΜΚΔ σχολίασε αναφορές Χριστοδουλίδη ο οποίος ζήτησε από τον Τουρκοκύπριο ηγέτη να απαντήσει δημοσίως αν ταυτίζεται με τις θέσεις της Τουρκίας για δύο κράτη στην Κύπρο. Ο Έρχιουρμαν παρέμεινε στην πάγια θέση πως έχει ήδη θέσει στο τραπέζι τις θέσεις του και αυτές είναι γνωστές στην κοινή γνώμη. Σημείωσε ακόμη ότι, εκτός απροόπτου, θα έχει με τον Νίκο Χριστοδουλίδη την κοινή τους συνάντηση στις 24 του μήνα και εκεί, όπως υποστήριξε, θα έχουν αν το επιθυμούν ερωτήσεις και οι δύο. Εγώ θα απαντήσω στις ερωτήσεις του Νίκου Χριστοδουλίδη, όπως ελπίζω να απαντήσει και αυτός στις δικές μου, είπε. Επικινδυνα παιχνίδια στο προσκήνιο.

