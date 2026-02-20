Λεμεσιανό καρναβάλι: Όσα πρέπει να ξέρετε - Οι δρόμοι που κλείνουν στη πόλη της διασκέδασης την Κυριακή

Σε τροχαίες διευθετήσεις θα προχωρήσουν οι Αρχές στη Λεμεσό την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026, ενόψει της μεγάλης καρναβαλίστικης παρέλασης που θα πραγματοποιηθεί στις 13:00 στη Λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, με τη συμμετοχή αρμάτων και πεζοπόρων τμημάτων.

Συγκεκριμένα, από τα φώτα τροχαίας «Εναερίου» μέχρι τον κυκλικό κόμβο Αγίου Νικολάου, ο δρόμος θα παραμείνει κλειστός από τις 08:00 το πρωί, λόγω της συγκέντρωσης των αρμάτων. Παράλληλα, από τον κυκλικό κόμβο Αγίου Νικολάου μέχρι τη διασταύρωση της Λεωφόρου Μακαρίου Γ΄ με την οδό Αποστόλου Βαρνάβα, ο δρόμος θα είναι κλειστός από τις 11:00 μέχρι τα μεσάνυχτα (24:00) για τη διεξαγωγή της παρέλασης.

Οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των επί καθήκοντι αστυνομικών και δημοτικών τροχονόμων, καθώς και να αξιοποιούν τους δημοτικούς και ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης.

Οι καρναβαλικές εκδηλώσεις θα κορυφωθούν με μεγάλο υπαίθριο καρναβαλίστικο χορό στην Πλατεία Παλιού Λιμανιού Λεμεσού, στις 21:00 το βράδυ.

Αναλυτικά οι ρυθμίσεις: