ΡΙΚ: Μένει σε διαθεσιμότητα ο Έλμος, παραιτήθηκαν δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Ραγδαίες οι εξελίξεις στο ΡΙΚ. Με χθεσινή συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου, αποφασίστηκε πως ο Έλμος Νεοκλέους θα συνεχίσει να βρίσκεται σε διαθεσιμότητα, λόγω της πειθαρχικής έρευνας που τρέχει εναντίον του, ενώ ταυτόχρονα παραιτήθηκαν δύο μέλη του δ.σ. του ΡΙΚ, οι Χριστίνα Σαρρή και ο Σοφοκλής Μαρκίδης.

Θυμίζουμε πως ο διευθυντής τηλεόρασης Έλμος Νεοκλέους, είναι σε διαθεσιμότητα από τον Ιούνιο του 2024, ενώ πριν δύο περίπου εβδομάδες, το δ.σ. του ΡΙΚ τον έκρινε ικανό για να γίνει μόνιμος υπάλληλος του ημικρατικού οργανισμού, καθώς έληξαν τα δύο χρόνια από τότε που διορίστηκε στη θέση του διευθυντή τηλεόρασης και έπρεπε να αποφασιστεί ή η μονιμότητά του ή η απόλυσή του. Αρχικά τον απέλυσαν, αλλά μετά τον… ξεαπέλυσαν, καθώς άλλαξαν γνώμη κάποια μέλη του διοικητικού συμβουλίου και μονιμοποιήθηκε.

Χθες, έπρεπε να αποφασιστεί κατά πόσον ο Έλμος θα επιστρέψει στο ΡΙΚ, αφού εκκρεμούσε η πειθαρχική διαδικασία εναντίον του. Τελικά, το δ.σ. του ημικρατικού οργανισμού αποφάσισε να συνεχιστεί η πειθαρχική διαδικασία, καθώς είναι σε εκκρεμότητα η διαδικασία μετά το πόρισμα του ερευνώντος λειτουργού.

Στο μεταξύ, η περιρρέουσα ατμόσφαιρα στον ημικρατικό οργανισμό οδήγησε σε παραίτηση δύο μέλη του δ.σ. του ΡΙΚ. Η αντιπρόεδρος του δ.σ. Χριστίνα Σαρρή και το μέλος Σοφοκλής Μαρκίδης υπέβαλαν την παραίτησή τους θεωρώντας πως θεσμικά το δ.σ. δεν μπορεί πλέον να λειτουργεί. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως άλλο ένα μέλος πιθανόν να οδηγηθεί κι αυτός σε παραίτηση εντός της ημέρας.