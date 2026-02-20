Στο κελί για οκτώ ημέρες οι δύο ύποπτοι για τα 230 κιλά ναρκωτικών στο Στρόβολο - Τι λέχθηκε στο Δικαστήριο

Διάταγμα προσωποκράτησης 8 ημερών για τους δυο ύποπτους εξέδωσε το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, για την υπόθεση κατάσχεσης τεράστιας ποσότητας ναρκωτικών κατά τη διάρκεια επιχείρησης της ΥΚΑΝ.

Σύμφωνα με τα όσα ειπώθηκαν στο Δικαστήριο, αναζητούνται και άλλα πρόσωπα, ενώ οι αποθήκες που εντοπίστηκαν τα ναρκωτικά βρίσκονταν στον Στρόβολο στην πατρική οικία του πρώτου υπόπτου. Οι δύο ύποπτοι, ηλικίας 30 και 26 ετών δεν ήταν γνωστά στις Αρχές, όπως δήλωσε στο ραδιόφωνο του Πολίτη ο Διοικητής της ΥΚΑΝ, Χρίστος Ανδρέου.

Σύμφωνα με την καταμέτρηση έχουν καταγραφεί: