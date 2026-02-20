Στο κελί για οκτώ ημέρες οι δύο ύποπτοι για τα 230 κιλά ναρκωτικών στο Στρόβολο - Τι λέχθηκε στο Δικαστήριο

Διάταγμα προσωποκράτησης 8 ημερών για τους δυο ύποπτους εξέδωσε το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, για την υπόθεση κατάσχεσης τεράστιας ποσότητας ναρκωτικών κατά τη διάρκεια επιχείρησης της ΥΚΑΝ.
Σύμφωνα με τα όσα ειπώθηκαν στο Δικαστήριο, αναζητούνται και άλλα πρόσωπα, ενώ οι αποθήκες που εντοπίστηκαν τα ναρκωτικά βρίσκονταν στον Στρόβολο στην πατρική οικία του πρώτου υπόπτου. Οι δύο ύποπτοι, ηλικίας 30 και 26 ετών δεν ήταν γνωστά στις Αρχές, όπως δήλωσε στο ραδιόφωνο του Πολίτη ο Διοικητής της ΥΚΑΝ, Χρίστος Ανδρέου.
Σύμφωνα με την καταμέτρηση έχουν καταγραφεί:
- 167 κιλά ξηρής φυτικής ύλης κάνναβης
- 62 κιλά κοκαΐνης
- 4,5 κιλά ρητίνης κάνναβης
- Ένα πιστόλι, ένα περίστροφο και ένα ομοίωμα πιστολιού
- Δύο αυτοσχέδιες βόμβες (πιθανόν να περιέχουν εκρηκτική ύλη χαμηλής ισχύος)
- Αριθμός φυσιγγίων 9 χιλιοστών
- Χρηματικό ποσό ύψους €12.765
- Δύο κόλλες, πιθανόν εμποτισμένες με ναρκωτικές ουσίες
- 381 ηλεκτρονικά τσιγάρα που φαίνεται να περιέχουν ναρκωτικές ουσίες.