Λεμεσιανό καρναβάλι: Όσα πρέπει να ξέρετε - Οι δρόμοι που κλείνουν στη πόλη της διασκέδασης την Κυριακή

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Στο κελί για οκτώ ημέρες οι δύο ύποπτοι για τα 230 κιλά ναρκωτικών στο Στρόβολο - Τι λέχθηκε στο Δικαστήριο

ΝΕΑΡΧΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

Header Image

Οι αποθήκες που εντοπίστηκαν τα ναρκωτικά βρίσκονταν στον Στρόβολο στην πατρική οικία του πρώτου υπόπτου.

Διάταγμα προσωποκράτησης 8 ημερών για τους δυο ύποπτους εξέδωσε το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, για την υπόθεση κατάσχεσης τεράστιας ποσότητας ναρκωτικών κατά τη διάρκεια επιχείρησης της ΥΚΑΝ.

Σύμφωνα με τα όσα ειπώθηκαν στο Δικαστήριο, αναζητούνται και άλλα πρόσωπα, ενώ οι αποθήκες που εντοπίστηκαν τα ναρκωτικά βρίσκονταν στον Στρόβολο στην πατρική οικία του πρώτου υπόπτου. Οι δύο ύποπτοι, ηλικίας 30 και 26 ετών δεν ήταν γνωστά στις Αρχές, όπως δήλωσε στο ραδιόφωνο του Πολίτη ο Διοικητής της ΥΚΑΝ, Χρίστος Ανδρέου.

Σύμφωνα με την καταμέτρηση έχουν καταγραφεί:

  • 167 κιλά ξηρής φυτικής ύλης κάνναβης
  • 62 κιλά κοκαΐνης
  • 4,5 κιλά ρητίνης κάνναβης
  • Ένα πιστόλι, ένα περίστροφο και ένα ομοίωμα πιστολιού
  • Δύο αυτοσχέδιες βόμβες (πιθανόν να περιέχουν εκρηκτική ύλη χαμηλής ισχύος)
  • Αριθμός φυσιγγίων 9 χιλιοστών
  • Χρηματικό ποσό ύψους €12.765
  • Δύο κόλλες, πιθανόν εμποτισμένες με ναρκωτικές ουσίες
  • 381 ηλεκτρονικά τσιγάρα που φαίνεται να περιέχουν ναρκωτικές ουσίες.

 

Tags

ΛΕΥΚΩΣΙΑΑΣΤΥΝΟΜΙΑΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥΚΑΝΝΑΡΚΩΤΙΚΑΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα