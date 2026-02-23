Ο Μάριος Ιωάννου Ηλία για το Αργυρό Μετάλλιο της Βουλής: «Η μουσική ελευθερώνει και ελευθερώνεται»

Με λόγο βαθιά στοχαστικό και θεσμικά φορτισμένο, ο Μάριος Ιωάννου Ηλία τοποθετήθηκε για την απονομή του Αργυρού Μεταλλίου της Βουλής, αναδεικνύοντας τη δημιουργία ως θεμέλιο της δημοκρατίας και της εθνικής αυτοσυνειδησίας.

Σε γραπτή του ανακοίνωση ο μουσικοσυνθέτης και διακεκριμένος δημιουργός με εθνικές και διεθνείς διακρίσεις εκφράζει τη βαθιά του συγκίνηση και ειλικρινή ευγνωμοσύνη για την απονομή του Αργυρού Μεταλλίου της Βουλής, της ύψιστης τιμητικής διάκρισης που απονέμει το Κοινοβούλιο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όπως ανέφερε, η απόφαση της Βουλής προσδίδει στο έργο του θεσμική βαρύτητα και το εντάσσει στον ενεργό πυρήνα της συλλογικής αυτοσυνειδησίας.

Ο διακεκριμένος δημιουργός υπογράμμισε ότι η Βουλή, ως κατεξοχήν χώρος άρθρωσης του δημόσιου λόγου και της πολιτικής ευθύνης, αναγνωρίζει με την πράξη αυτή πως ο πολιτισμός δεν αποτελεί περιφερειακή δραστηριότητα, αλλά ουσιώδη όρο της δημοκρατικής ζωής.

Η τιμητική αυτή διάκριση, σημείωσε, επιβεβαιώνει ότι η καλλιτεχνική δημιουργία συνιστά θεμελιώδη διάσταση της πολιτικής και κοινωνικής συγκρότησης. Αναφερόμενος στο δημιουργικό του έργο, τόνισε ότι αυτό αντλεί από την κυπριακή πολιτισμική κοιτίδα, από τις διαστρωματώσεις του χρόνου και το ιστορικό φορτίο της απώλειας, επιδιώκοντας μια μετάβαση από το επιμέρους στο καθολικό. Στη μουσική του, όπως δήλωσε, η Κύπρος αναδύεται ως συμπύκνωση μιας οικουμενικής αναζήτησης για νόημα, ελευθερία και αξιοπρέπεια.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η ύψιστη αυτή τιμή εντείνει την ευθύνη που συνοδεύει κάθε δημιουργική πράξη. Τον καλεί, όπως είπε, να συνεχίσει με διανοητική εντιμότητα και ηθική σταθερότητα, υπηρετώντας μια τέχνη προσανατολισμένη στον άνθρωπο και στη διεθνή πολιτιστική παρουσία της πατρίδας.

Καταλήγοντας, ο Μάριος Ιωάννου Ηλία υπογράμμισε ότι η δημιουργία αποτελεί ζώσα δύναμη της δημοκρατίας και θεμέλιο της εθνικής και πολιτισμικής ταυτότητας. Ένας λαός, τόνισε, παραμένει ελεύθερος όσο δημιουργεί, και η ελευθερία ενός τόπου κρίνεται από το πνευματικό του βάθος.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, διατύπωσε τη φράση που συμπυκνώνει τη δημιουργική του φιλοσοφία πως «Η μουσική ελευθερώνει και ελευθερώνεται», κατέληξε.