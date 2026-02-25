Επίσκεψη της Δημόσιας Σ.Α.Ε.Κ. Μεταμόρφωσης στη Στενή Πάφου – Παρουσίαση του έργου «Green Life»

Ομάδα εκπαιδευομένων και εκπαιδευτών από τη Δημόσια Σ.Α.Ε.Κ. Μεταμόρφωσης (Ελλάδα) επισκέφθηκε τη Στενή Πάφου στο πλαίσιο εκπαιδευτικής και ενημερωτικής δράσης, με στόχο την ανταλλαγή καλών πρακτικών σε θέματα βιωσιμότητας, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και τοπικής ανάπτυξης.

Την αποστολή υποδέχθηκε ο Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Στενής, κ. Ηλίας Λαμπίδης, ο οποίος παρουσίασε το ευρωπαϊκό έργο «Seniors Live Green and Join the Fight Against Climate Change – Green Life», που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν αναλυτικά για τους στόχους και τις δράσεις του έργου, οι οποίες επικεντρώνονται στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης των ηλικιωμένων, στην προώθηση βιώσιμων πρακτικών στην καθημερινότητα και στην ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην προστασία του περιβάλλοντος.

Παρουσιάστηκαν οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες και τα εργαστήρια που υλοποιούνται στην κοινότητα, καθώς και το εκπαιδευτικό υλικό που έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου.

Το υλικό αυτό προωθεί απλές αλλά ουσιαστικές πρακτικές, όπως η ανακύκλωση, η μείωση της σπατάλης τροφίμων, η εξοικονόμηση ενέργειας και νερού, καθώς και η υιοθέτηση πιο φιλικών προς το περιβάλλον συνηθειών.

Σε δήλωσή του, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Στενής κ. Ηλίας Λαμπίδης ανέφερε: «Η επίσκεψη της Δημόσιας Σ.Α.Ε.Κ. (Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης) Μεταμόρφωσης μας τιμά ιδιαίτερα και επιβεβαιώνει τη σημασία της συνεργασίας και της ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ κοινοτήτων και εκπαιδευτικών φορέων.

Το έργο “Green Life” δίνει την ευκαιρία στους ηλικιωμένους μας να παραμείνουν ενεργοί πολίτες, να συμβάλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και να μεταφέρουν πολύτιμες γνώσεις στις νεότερες γενιές.

Η Στενή επενδύει σε δράσεις βιωσιμότητας και κοινωνικής συνοχής και θα συνεχίσει να αναπτύσσει πρωτοβουλίες που ενισχύουν την περιβαλλοντική συνείδηση της τοπικής κοινωνίας».

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, με γόνιμο διάλογο, ανταλλαγή εμπειριών και κοινή δέσμευση για συνέχιση της συνεργασίας σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. Το Κοινοτικό Συμβούλιο Στενής συνεχίζει δυναμικά την υλοποίηση των δράσεων του έργου, συμβάλλοντας ενεργά στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, της διαγενεακής συνεργασίας και της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στην οικοδόμηση ενός πιο «πράσινου» μέλλοντος.