Μέτρα θωράκισης κατά του αφθώδους πυρετού στις κτηνοτροφικές περιοχές της Αναρίτας

Σε άμεσες ενέργειες για την αποτροπή της εξάπλωσης του αφθώδους πυρετού προχωρεί το Σύμπλεγμα Συμβουλίου Υπηρεσιών Αφροδίτη Πάφου, το οποίο περιλαμβάνει επτά κοινότητες, μετά από οδηγίες του Τμήματος Γεωργίας .

Ο πρόεδρος του Συμπλέγματος και κοινοτάρχης Αναρίτας, Μιχάλης Νικάνδρου, σε δηλώσεις του, ανέφερε ότι το Τμήμα Γεωργίας απέστειλε πρόσφατα σχεδιάγραμμα βάσει του οποίου θα πρέπει να κατασκευαστούν δεξαμενές απολύμανσης οχημάτων με ειδικό απολυμαντικό φάρμακο, ώστε να αποτρέπεται η μεταφορά του ιού.

Όπως εξήγησε, στην περιοχή της Αναρίτας και εντός των διοικητικών της ορίων λειτουργούν τρεις κτηνοτροφικές περιοχές, στις οποίες δραστηριοποιούνται κτηνοτρόφοι από την Αναρίτα, την Τίμη, τα Μανδριά και άλλες κοινότητες.

Ως εκ τούτου, θα κατασκευαστούν τρεις δεξαμενές, μία σε κάθε κτηνοτροφική περιοχή. Παράλληλα συνέχισε, όπου υπάρχουν πολλαπλές είσοδοι και έξοδοι στις κτηνοτροφικές ζώνες, αυτές θα κλείσουν ώστε να παραμείνει μία ελεγχόμενη είσοδος-έξοδος.

Στο συγκεκριμένο σημείο θα τοποθετηθεί η δεξαμενή απολύμανσης και θα είναι υποχρεωτική η διέλευση όλων των οχημάτων μέσα από αυτήν, τόσο κατά την είσοδο όσο και κατά την έξοδο. Ο κ. Νικάνδρου επεσήμανε ότι το σχεδιάγραμμα που στάλθηκε από το Τμήμα Γεωργίας ήταν, κατά την άποψή του, ελλιπές, καθώς δεν συνοδευόταν από σαφείς όρους για την προκήρυξη και ανάθεση των έργων.

Όπως ανέφερε, ο ίδιος υποχρεώθηκε να ετοιμάσει τους σχετικούς όρους, να βελτιώσει το σχέδιο και να ζητήσει προσφορές από πέντε έως έξι εργολάβους. Οι προσφορές αναμένεται να κατακυρωθούν άμεσα, ώστε να ξεκινήσουν χωρίς καθυστέρηση οι εργασίες κατασκευής των δεξαμενών. Πέραν των υποδομών, ο πρόεδρος του Συμπλέγματος υπογράμμισε ότι σημαντικός είναι και ο ρόλος των ίδιων των κτηνοτρόφων.

Όπως είπε, οφείλουν να οργανωθούν σε ομάδες, να επιτηρούν τις εισόδους και εξόδους των κτηνοτροφικών περιοχών και να χρησιμοποιούν τους ψεκαστήρες που ήδη διαθέτουν για την απολύμανση των οχημάτων. Η απολύμανση θα αφορά τόσο τα οχήματα των ίδιων των κτηνοτρόφων όσο και φορτηγά μεταφοράς ζωοτροφών ή οποιουδήποτε άλλου εισέρχεται και εξέρχεται από τις μονάδες.

«Η κατάσταση ανησυχεί όλους», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι μέχρι να ξεκαθαρίσει το ζήτημα του εμβολιασμού των ζώων και να εφαρμοστούν πρόσθετα μέτρα, απαιτείται αυξημένη επαγρύπνηση. «Πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση για να προλάβουμε τα χειρότερα», κατέληξε.