Δ. Πάφου: Προκήρυξη Διαγωνισμού για την κατασκευή «Χώρου Στάθμευσης στην οδό Χαριλάου Τρικούπη»

Ο Δήμος Πάφου ανακοινώνει την προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την κατασκευή χώρου στάθμευσης στην οδό Χαριλάου Τρικούπη, στο πλαίσιο των δράσεων του για τη βελτίωση της προσβασιμότητας, της κυκλοφοριακής αποσυμφόρησης και της αναβάθμισης της ποιότητας ζωής των δημοτών και επισκεπτών της πόλης.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των €215.000 πλέον Φ.Π.Α., ενώ η διάρκεια εκτέλεσης του έργου καθορί-ζεται στους τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να εξασφαλίσουν τα έγγραφα διαγωνισμού μέσω της ιστοσελίδας του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας στον πιο κάτω σύνδεσμο: https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=8764095

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2026 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.

Όπως αναφέρεται οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στα έγγραφα του διαγωνισμού. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Πάφου (τη-λ.26822555).