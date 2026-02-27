Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Newsroom

Δ. Πάφου: Προκήρυξη Διαγωνισμού για την κατασκευή «Χώρου Στάθμευσης στην οδό Χαριλάου Τρικούπη»

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Ο Δήμος Πάφου ανακοινώνει την προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την κατασκευή χώρου στάθμευσης στην οδό Χαριλάου Τρικούπη, στο πλαίσιο των δράσεων του για τη βελτίωση της προσβασιμότητας, της κυκλοφοριακής αποσυμφόρησης και της αναβάθμισης της ποιότητας ζωής των δημοτών και επισκεπτών της πόλης.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των €215.000 πλέον Φ.Π.Α., ενώ η διάρκεια εκτέλεσης του έργου καθορί-ζεται στους τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να εξασφαλίσουν τα έγγραφα διαγωνισμού μέσω της ιστοσελίδας του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας στον πιο κάτω σύνδεσμο: https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=8764095

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2026 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.

Όπως αναφέρεται οι  προσφορές πρέπει να υποβληθούν σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στα έγγραφα του διαγωνισμού. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Πάφου (τη-λ.26822555).

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα