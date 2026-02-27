Σύλληψη 32χρονου στη Λευκωσία – Εντοπίστηκαν 11 κιλά κάνναβης σε πακέτο (φώτος)

Στη σύλληψη 32χρονου προχώρησαν σήμερα μέλη της Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ), στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης στη Λευκωσία, έπειτα από αξιολόγηση πληροφοριών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία Κύπρου, ο 32χρονος φέρεται να είχε παραλάβει πακέτο από εταιρεία ταχυμεταφορών. Σε έρευνα που ακολούθησε στο όχημά του, εντοπίστηκε πακέτο το οποίο περιείχε περίπου έντεκα κιλά κάνναβης.

Ο 32χρονος συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα και τέθηκε υπό κράτηση, ενώ αναμένεται να παρουσιαστεί αύριο ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από το Επαρχιακό Κλιμάκιο Λευκωσίας της ΥΚΑΝ.