Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Σύλληψη 32χρονου στη Λευκωσία – Εντοπίστηκαν 11 κιλά κάνναβης σε πακέτο (φώτος)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Συντονισμένη επιχείρηση της ΥΚΑΝ μετά από αξιολόγηση πληροφοριών – Οδηγείται αύριο στο Δικαστήριο

Στη σύλληψη 32χρονου προχώρησαν σήμερα μέλη της Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ), στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης στη Λευκωσία, έπειτα από αξιολόγηση πληροφοριών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία Κύπρου, ο 32χρονος φέρεται να είχε παραλάβει πακέτο από εταιρεία ταχυμεταφορών. Σε έρευνα που ακολούθησε στο όχημά του, εντοπίστηκε πακέτο το οποίο περιείχε περίπου έντεκα κιλά κάνναβης.

Ο 32χρονος συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα και τέθηκε υπό κράτηση, ενώ αναμένεται να παρουσιαστεί αύριο ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από το Επαρχιακό Κλιμάκιο Λευκωσίας της ΥΚΑΝ.

Tags

ΛΕΥΚΩΣΙΑΑΣΤΥΝΟΜΙΑΥΚΑΝΣΥΛΛΗΨΗΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα