Πρώτη συνάντηση γυναικών Οδοντιάτρων του Παγκύπριου Οδοντιατρικού Συλλόγου ΕΣ ΦΩ Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, ο Παγκύπριος Οδοντιατρικός Σύλλογος, μέσω της Επιτροπής Κοινωνικής Προσφοράς, διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία την πρώτη συνάντηση γυναικών Οδοντιάτρων το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, στο Royal Apollonia στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με γραπτή ανακοίνωση της Προέδρου του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πάφου και Πρόεδρο της Επιτροπής Κοινωνικής Προσφοράς Δρ. Ελένη Αττίκη η εκδήλωση αγκαλιάστηκε με ιδιαίτερο ενθουσιασμό από γυναίκες οδοντιάτρους από όλες τις πόλεις της Κύπρου, δημιουργώντας ένα ζεστό και δυναμικό περιβάλλον ανταλλαγής εμπειριών, έμπνευσης και αλληλοστήριξης. Μέσα από χαμόγελα, προσωπικές ιστορίες και ουσιαστικό διάλογο, αναδείχθηκε η πολύπλευρη συμβολή της γυναίκας οδοντιάτρου τόσο στην Οδοντιατρική επιστήμη και την προαγωγή της στοματικής υγείας όσο και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Το μήνυμα της ισότητας, της δύναμης και της προσφοράς αποτέλεσε τον κεντρικό άξονα της συνάντησης.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Πρόεδρος του Συλλόγου Δρ. Θωμάς Κούτρας, η Γενική Διευθύντρια των Οδοντιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας Δρ. Άντρη Αριστοτέλους, η Πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Λεμεσού Δρ. Λίτσα Δρουσιώτου και η Πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πάφου και Πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Προσφοράς Δρ. Ελένη Αττίκη, υπογραμμίζοντας με την παρουσία τους τη σημασία της πρωτοβουλίας.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε ομιλία από τη συνάδελφο Δρ. Μέμνια Θεοδώρου (DDS, MSc Psychology & Positive Coaching) με θέμα «Μαθήματα γυναικείας ανθεκτικότητας περπατώντας στον παγωμένο ποταμό Ζάνσκαρ».

Η εμπνευσμένη και βαθιά ανθρώπινη παρουσίαση της καθήλωσε το κοινό, αναδεικνύοντας τη δύναμη της ψυχικής ανθεκτικότητας, της πίστης στον εαυτό και της υπέρβασης των προσωπικών ορίων.

Ο Παγκύπριος Οδοντιατρικός Σύλλογος την ευχαρίστησε θεμά, για την εξαιρετική και ουσιαστική συμβολή της στη βραδιά. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης προσφέρθηκαν καφές, εκλεκτά γλυκά και αλμυρά εδέσματα, δημιουργώντας μια φιλόξενη και ευχάριστη ατμόσφαιρα.

Κύριοι χορηγοί της εκδήλωσης ήταν οι εταιρείες Γρηγόρη Χ. Γρηγορίου, Pierre Fabre Oral Care και Μ.Σ. Ιακωβίδης MSJacovides Gum, τις οποίες ο Παγκύπριος Οδοντριατρικός Σύλλογος ευχαρίστησε θερμά για τη στήριξή τους προς τον Σύλλογο και για την ευγενική προσφορά δώρων σε όλες τις παρευρισκόμενες. Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνει επίσης στην εταιρεία George Petrou για τη γενναιόδωρη προσφορά δώρων προς τις γυναίκες οδοντιάτρους.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε σε κλίμα συγκίνησης και αισιοδοξίας, με την κοινή υπόσχεση και ευχή όλων των παρευρισκόμενων η συνάντηση αυτή να αποτελέσει την απαρχή νέων δράσεων και πρωτοβουλιών που θα ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τη δικτύωση, τη συνεργασία και την ενεργό συμμετοχή περισσότερων συναδέλφισσων τους στο μέλλον.