ΚΕΒΕ: Εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στήριξη των κυπριακών επιχειρήσεων

Το ΚΕΒΕ, ως εκ του θεσμικού του ρόλου παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις τους στην κυπριακή οικονομία.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, από την πρώτη στιγμή βρίσκεται σε συνεχή εγρήγορση και σε ανοικτή γραμμή επικοινωνίας με τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, με στόχο τον έγκαιρο εντοπισμό προβλημάτων και προκλήσεων και τη διαμόρφωση συντονισμένων παρεμβάσεων όπου απαιτείται.

Παράλληλα, διατηρεί επαφή και συνεργασία με τα επιμελητήρια και τους θεσμικούς εκπροσώπους επιχειρήσεων των χωρών που επηρεάζονται άμεσα από τις εξελίξεις, προκειμένου να υπάρχει άμεση και αξιόπιστη πληροφόρηση για τις συνθήκες που διαμορφώνονται στο πεδίο του εμπορίου, των μεταφορών, της ενέργειας και των επενδύσεων.

Όπως τονίζεται, με υπευθυνότητα και συνεχή αξιολόγηση των δεδομένων και με ιδιαίτερη προσοχή στις διεθνείς αγορές, στο κόστος ενέργειας και στις αλυσίδες εφοδιασμού, το Επιμελητήριο θα συνεχίσει να ενημερώνει συστηματικά τις επιχειρήσεις-μέλη του και να παρεμβαίνει θεσμικά όπου κρίνεται αναγκαίο.

Οι κυπριακές επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν δυσκολίες ή εντοπίζουν ζητήματα που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τις εξελίξεις στην περιοχή, μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Οικονομικής Διπλωματίας του ΚΕΒΕ στο τηλ. 22889718 για καταγραφή των θεμάτων και συντονισμό ενεργειών με τις αρμόδιες Αρχές.

Το ΚΕΒΕ επαναβεβαιώνει τον ρόλο του ως σταθερού πυλώνα στήριξης της επιχειρηματικής κοινότητας και θα συνεχίσει να ενεργεί με υπευθυνότητα και προσήλωση στη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της κυπριακής οικονομίας.