Στην Κύπρο αύριο ο Δένδιας: Η Ελλάδα στέλνει δύο φρεγάτες και 2 F-16 εν μέσω νέας επίθεσης με drone στο Ακρωτήρι

Δύο φρεγάτες στέλνει η Ελλάδα στην Κύπρο, εν μέσω νέας επίθεσης με δύο μη επανδρωμένα αερομαχητικά στη Βάση Ακρωτηρίου, στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με Ελλαδικά μέσα ενημέρωσης, η Ελλάδα στέλνει δύο φρεγάτες, με την μία να είναι ο Κίμωνας, αλλά και ένα ζεύγος F16. Αύριο θα μεταβεί στο νησί και ο Έλληνας υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Σημειώνεται ότι, λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι ήχησαν ξανά οι σειρήνες στο Ακρωτήρι και σηκώθηκαν μαχητικά αεροσκάφη, ενώ γύρω στη 1 το μεσημέρι, εντοπίστηκε ύποπτο drone στον ενάεριο χώρο του αεροδρομίου Πάφου, με αποτέλεσμα να εκκενωθεί.

Η Βρετανική Βάση στο Ακρωτήρι, από το πρωί, ξεκίνησε διαδικασία απομάκρυνσης του προσωπικού, ενώ σφραγίστηκε η κεντρική είσοδος γύρω στις 12 το μεσημέρι.