Αυξάνεται ο αριθμός των πτήσεων που ακυρώνονται από τα δύο κυπριακά αεροδρόμια – Ακυρώθηκαν πέραν των 130 πτήσεων από το Σάββατο

Συνεχίζεται το μπαράζ ακυρώσεων πτήσεων από και προς τα δύο αεροδρόμια της Κύπρου εξαιτίας της πολεμικής ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή, αλλά και μετά το κτύπημα με Drone στις βρετανικές βάσεις Ακρωτηρίου.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από την Hermes Airports, ο συνολικός αριθμός των πτήσεων που ακυρώθηκαν από το περασμένο Σάββατο, οπόταν ξεκίνησαν οι πυραυλικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, μέχρι και σήμερα Δευτέρα (2/3) ξεπέρασαν τις 130! Σύμφωνα, λοιπόν, με τη διαχειρίστρια εταιρεία των δύο αεροδρομίων, για σήμερα Δευτέρα έχουν ακυρωθεί συνολικά 60 πτήσεις. Οι 42 πτήσεις αφορούν το αεροδρόμιο Λάρνακας (21 αναχωρήσεις, 21 αφίξεις) και οι 18 τον αερολιμένα Πάφου (9 αναχωρήσεις, 9 αφίξεις).

Όπως ήταν φυσικό, στην πλειοψηφία τους οι πτήσεις που ακυρώθηκαν αφορούν αναχωρήσεις ή αφίξεις από χώρες της Μέσης Ανατολής και το Ισραήλ. Ωστόσο, μετά το επεισόδιο με την πτώση drone στη βάση Ακρωτηρίου τα μεσάνυχτα της Κυριακής, συγκεκριμένες αεροπορικές εταιρείες ανακοίνωσαν το πρωί της Δευτέρας την ακύρωση πτήσεών τους από ή προς ευρωπαϊκές πόλεις για λόγους ασφαλείας. Οι πτήσεις που ακυρώθηκαν αφορούν τη Βιέννη, τη Ζυρίχη, το Μόναχο και το διεθνές αεροδρόμιο Γκάτγουικ του Λονδίνου.

Όλες οι πτήσεις σχετίζονται με το αεροδρόμιο της Λάρνακας, εκτός από μία πτήση που αφορά τον αερολιμένα Πάφου (Γκάτγουικ). Οι αεροπορικές εταιρείες που αποφάσισαν ν’ ακυρώσουν συγκεκριμένες πτήσεις από και προς ευρωπαϊκές πόλεις είναι η Lufthansa και η Easy Jet. Η Hermes Airports διευκρίνισε ότι η απόφαση των δύο αεροπορικών εταιρειών για ακύρωση πτήσεών τους από και προς τις υπό αναφορά ευρωπαϊκές πόλεις ισχύει μόνο για τη σημερινή μέρα (2/3). Ανάλογα με τις εξελίξεις που θα προκύψουν τις προσεχείς μέρες, θα υπάρξουν νέες ανακοινώσεις.

Όσον αφορά τις πτήσεις που σχετίζονται αποκλειστικά με το Ισραήλ και με χώρες της Μέσης Ανατολής, η εταιρεία Wizz Air αποφάσισε πως δεν θα εκτελεί δρομολόγια μέχρι τις 7 Μαρτίου, ενώ η Aegean μέχρι τις 3 Μαρτίου. Οι εταιρείες αυτές θα επαναξιολογούν καθημερινά την κατάσταση και θα πάρουν νέες αποφάσεις προσεχώς. Οι επιβάτες που θα ταξιδέψουν τις επόμενες μέρες προτρέπονται προτού μεταβούν στο αεροδρόμιο να επικοινωνήσουν με την αεροπορική τους εταιρεία ή με τον ταξιδιωτικό τους πράκτορα για ν’ αποφύγουν τυχόν ταλαιπωρία.

Το Σαββατοκύριακο

Στο μεταξύ, την περασμένη Κυριακή (1/3) ακυρώθηκαν συνολικά 48 πτήσεις από και προς τα δύο αεροδρόμια της Κύπρου λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Οι 36 πτήσεις ήταν από και προς το αεροδρόμιο της Λάρνακας και οι 12 από και προς το αεροδρόμιο Πάφου. Οι πλείστες πτήσεις που ανεστάλησαν σχετίζονταν με αεροδρόμια του Ισραήλ και άλλων χωρών της γύρω περιοχής. Το περασμένο Σάββατο (28/2), οπόταν ξεκίνησαν οι πυραυλικές επιθέσεις στην Τεχεράνη, επηρεάστηκαν 25 πτήσεις στους δύο κυπριακούς αερολιμένες. Σημειώθηκαν, επίσης, δύο εκτροπές πτήσεων. Η πρώτη εκτροπή αφορούσε την πτήση Βουδαπέστη – Αμάν, με το αεροσκάφος να καταλήγει τελικά στη Λάρνακα και στη συνέχεια να επιστρέφει στην ουγγρική πρωτεύουσα. Η δεύτερη εκτροπή αφορούσε την πτήση Σόφια – Τελ Αβίβ, που αναγκαστικά προσγειώθηκε Λάρνακα και ακολούθως επέστρεψε στη Βουλγαρία.