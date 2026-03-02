Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Newsroom

Δ. Ιεροκηπίας για ζητήματα ασφαλείας

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Ο Δήμος Ιεροκηπίας ενημερώνει τους δημότες του ότι, αναφορικά με ζητήματα ασφαλείας που συνδέονται με το Αεροδρόμιο Πάφου και την Αεροπορική Βάση Α. Παπανδρέου, βρίσκεται σε διαρκή και άμεση επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση η Δημοτική Αρχή παρακολουθεί με υπευθυνότητα και ψυχραιμία τις εξελίξεις και παραμένει σε κατάσταση ετοιμότητας, ώστε να ανταποκριθεί άμεσα σε οποιαδήποτε νέα δεδομένα ή οδηγίες εκδοθούν από τις αρμόδιες κρατικές και στρατιωτικές αρχές.

Ο Δήμος θα συνεχίσει να ενημερώνει υπεύθυνα το κοινό για κάθε νεότερη εξέλιξη, καταλήγει η ανακοίνωση.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα