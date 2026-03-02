Δ. Ιεροκηπίας για ζητήματα ασφαλείας

Ο Δήμος Ιεροκηπίας ενημερώνει τους δημότες του ότι, αναφορικά με ζητήματα ασφαλείας που συνδέονται με το Αεροδρόμιο Πάφου και την Αεροπορική Βάση Α. Παπανδρέου, βρίσκεται σε διαρκή και άμεση επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση η Δημοτική Αρχή παρακολουθεί με υπευθυνότητα και ψυχραιμία τις εξελίξεις και παραμένει σε κατάσταση ετοιμότητας, ώστε να ανταποκριθεί άμεσα σε οποιαδήποτε νέα δεδομένα ή οδηγίες εκδοθούν από τις αρμόδιες κρατικές και στρατιωτικές αρχές.

Ο Δήμος θα συνεχίσει να ενημερώνει υπεύθυνα το κοινό για κάθε νεότερη εξέλιξη, καταλήγει η ανακοίνωση.