«Η επιχείρηση εγκρίνεται, καλή τύχη»: Έτσι έδωσε ο Τραμπ το τελικό ΟΚ για τους βομβαρδισμούς στο Ιράν

Λεπτομέρειες για τις εντολές του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να ξεκινήσει η Επιχείρηση «Επική Οργή» κατά του Ιράν, σε συντονισμό με το Ισραήλ, έδωσε τη Δευτέρα ο επικεφαλής του γενικού επιτελείου στρατού, Νταν Κέιν.

Κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Υπουργό Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, ο Κέιν εξήγησε: «Ο Τραμπ έδωσε το πράσινο φως για την αποστολή κατά του Ιράν στις 3:38 το απόγευμα της Παρασκευής».

«Ο Πρόεδρος έδωσε την εντολή, και παραθέτω αυτολεξεί: Η Επιχείρηση Επική Οργή εγκρίνεται. Δεν υπάρχει γυρισμός. Καλή τύχη. Τέλος αναφοράς» πρόσθεσε ο Κέιν, εξηγώντας ότι πρόκειται για μια επιχείρηση κατά τη διάρκεια της ημέρας, η οποία βασίστηκε σε ένα «σημαντικό συμβάν» που ενεργοποίησε την επίθεση, η οποία εκτελέστηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις με την υποστήριξη αμερικανικών μυστικών πληροφοριών. Σύμφωνα με την εφημερίδα Wall Street Journal, το «σημαντικό συμβάν» ήταν μια συγκέντρωση του Ιρανού Ανώτατου Ηγέτη Αλί Χαμενεϊ και άλλων αξιωματούχων σε έναν χώρο στην Τεχεράνη.

Πύραυλοι Tomahawk και πυρομαχικά ακριβείας από το έδαφος

Ο Στρατηγός Κέιν ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εκτόξευσαν πυραύλους Tomahawk από τη θάλασσα, πιθανότατα από αντιτορπιλικά και υποβρύχια εξοπλισμένα με κατευθυνόμενους πυραύλους, ενώ παράλληλα εκτοξεύτηκαν πυρομαχικά ακριβείας από το έδαφος. «Η επιχείρηση ήταν μια μαζική και ολοκληρωμένη επίθεση σε όλους τους τομείς του πολέμου, στοχεύοντας περισσότερους από χίλιους στόχους κατά τις πρώτες 24 ώρες».

Οι αρχικοί στόχοι

Στη αρχική φάση της επιχείρησης, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή (CENTCOM) επικεντρώθηκε στην επίθεση στις υποδομές της Διοίκησης των Φρουρών της Επανάστασης, στις ναυτικές δυνάμεις, σε εγκαταστάσεις βαλλιστικών πυραύλων και πληροφοριακές υποδομές, με στόχο να «μπερδέψει και να διαταράξει» τους Ιρανούς.

Οι ΗΠΑ συντόνισαν επίσης επιχειρήσεις στο διάστημα και στον κυβερνοχώρο για να διαταράξουν τα δίκτυα επικοινωνίας και αισθητήρες, με αποτέλεσμα να «τυφλώσουν» ουσιαστικά τον εχθρό, σύμφωνα με τον Κέιν.

«Περισσότερα από 100 αεροσκάφη εκτοξεύτηκαν σε ένα μόνο κύμα, σε μια καταστρεπτική επίθεση κατά του Ιράν... και καταφέραμε να αναχαιτίσουμε εκατοντάδες πυραύλους που εκτοξεύθηκαν προς τις δυνάμεις μας και τους συμμάχους μας» σημείωσε και πρόσθεσε ότι η εκτίμηση της ζημιάς που προκλήθηκε από τις μάχες θα χρειαστεί χρόνο, διότι η Επιχείρηση δεν ήταν «μία μοναδική επιχείρηση».

Πηγή: protothema.gr