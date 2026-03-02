NBC: Ο άγνωστος καβγάς των υπουργών Εξωτερικών του Ιράν και των ΗΠΑ στη Γενεύη πριν την αμερικανική επίθεση

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, ανέβασε τους τόνους απευθυνόμενος στον ειδικό απεσταλμένο του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, κατά τη διάρκεια συνάντησης της Πέμπτης στη Γενεύη, με στόχο την αποτροπή μιας στρατιωτικής σύγκρουσης, σύμφωνα με ρεπορτάζ του NBC News.

Επικαλούμενο έναν ανώτερο αξιωματούχο, το ρεπορτάζ αναφέρει ότι ο Αραγτσί άρχισε να φωνάζει στον Γουίτκοφ και στον γαμπρό του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, αφού ο Ιρανός διπλωμάτης ισχυρίστηκε ότι η χώρα του έχει «αναφαίρετο δικαίωμα» στον εμπλουτισμό ουρανίου, ωθώντας τον Γουίτκοφ να απαντήσει λέγοντας ότι οι ΗΠΑ έχουν «αναφαίρετο δικαίωμα» να σταματήσουν το Ιράν.

Η απάντηση Γουίτκοφ και η ενημέρωση Τραμπ

«Αν προτιμάτε, μπορώ να φύγω», φέρεται να είπε ο Γουίτκοφ στον Αραγτσί σε απάντηση στις φωνές του.

Ο ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος ανάφερε στο NBC ότι οι Γουίτκοφ και Κούσνερ ενημέρωσαν στη συνέχεια τον Τραμπ, ο οποίος ήταν «αμήχανος». Λιγότερο από δύο ημέρες αργότερα, οι ΗΠΑ έπληξαν το Ιράν.

